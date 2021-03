De la Fuente: "Nos hemos clasificado con unos números espectaculares y un trabajo impresionante"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, reconoció que a su equipo el descanso le aportó "calma" para poder batir (2-0) a la República Checa y lograr una clasificación para cuartos de final del Europeo "con unos números impresionantes", aunque lamentó que el torneo se pare ahora hasta mayo y haga "empezar de cero" a un combinado que no cesa de crecer y mejorar.

"Al equipo le ha venido bien el descanso, nos ha aportado calma y los cambios han sido eficaces y eso ha ido declinando la balanza a nuestro favor. Estamos contentos por la forma en la que nos hemos clasificado, con unos números impresionantes y el trabajo ha sido espectacular", subrayó De la Fuente en rueda de prensa posterior al partido.

En cambio, el riojano tuvo "la sensación de que el equipo estaba nervioso y ansioso" en el primer tiempo. "Quería rápidamente zanjar la clasificación, y además ellos nos han puesto muchas dificultades porque han estado muy ordenados", comentó.

"Estoy feliz del crecimiento de este equipo. Cuando empezamos la andadura hace dos años no tiene nada que ver con el de ahora y eso es mérito de ellos", recalcó el riojano. "Seguimos con la misma ilusión. En estos días el equipo ha ido mejorando y es una pena que haya este parón y tener que volver a empezar de cero cuando lleguen los cuartos, pero en nuestro fuero interno pensamos que podemos pelear por lo máximo", añadió.

El técnico de Haro celebró "tener tan buenos futbolistas en España para tener ese fondo de armario imprescindible para confeccionar un buen equipo" y alabó a un "jugador especial" como Dani Gómez, autor de los dos goles. "Sabemos que cuando tiene oportunidades no suele desaprovecharlas y hoy ha hecho lo que queríamos, que era vivir cerca del área. Ha salido en el momento en el que más hemos apretado y en el que más ocasiones de finalización hemos tenido, que es lo que hace bien él", remarcó.

Finalmente, insistió en lo "injusto" de la sanción a Óscar Mingueza por su expulsión ante Italia. "Afortunadamente, sólo ha sido un partido y podremos contar con él en cuartos. No merece la pena hacer ninguna valoración, pero ha sido una pena por el chaval", sentenció.

DANI GÓMEZ: "HAY QUE ESTAR AL PIE DEL CAÑÓN"

Por su parte, Dani Gómez, elegido 'MVP' del partido por sus dos goles, restó importancia a haber participado poco en una fase que ha "vivido como se tiene que vivir porque un Europeo no se juega todos los días y muy pocos tienen la oportunidad de jugarlo".

"No he podido participar mucho en los dos primeros partidos pero hay que estar al pie del cañón cuando el míster y el equipo te requieren. He podido hacer los goles y estoy feliz por el pase a cuartos que era el objetivo", añadió.