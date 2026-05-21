De la Fuente: "Nunca he querido ser líder sino tener capacidad de gestionar un grupo"

Archivo - Luis de la Fuente, head coach of Spain and Joan Garcia during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Egypt at Ciudad del Futbol on March 30, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, tiene claro que "nunca" ha querido ser "líder de nada" sino "tener la capacidad suficiente para gestionar y dirigir a un grupo de personas" como el que tiene en el combinado nacional, donde su buena relación con sus futbolistas "no está reñida con el rigor, con la responsabilidad y con la exigencia" y donde la clave es "ser honesto en la toma de decisiones para beneficiar al equipo".

"Yo no he querido nunca ser líder de nada, he querido tener la capacidad suficiente para gestionar y dirigir a un grupo de personas porque a mí me parece que el liderazgo es algo natural, no se puede imponer, y sobre todo ser capaz de convencer a 26 jugadores que crean en lo que le estás diciendo", apuntó De la Fuente en una charla con Saúl Craviotto en el canal de 'YouTube' del Comité Olímpico Español.

El entrenador riojano sabe que "si los jugadores creen en lo que le estás diciendo, al final de una manera se genera esa idea de liderazgo que es importante para gestionar a esas personas y a esos futbolistas" y reconoció cómo ha cambiado él con el paso de los años. "Pienso en cómo empecé a entrenar y no me reconozco ni en lo técnico, ni en los conceptos futbolísticos, ni siquiera en el plano humano, el de la propia gestión", apuntó.

"Creo que hoy soy mucho mejor entrenador, mucho mejor profesional y mucho mejor persona", añadió, confesando que esto le da "fortaleza" porque le proporciona "una buena base". "Pero también me invita y me anima a seguir creciendo y seguir mejorando porque con lo que hoy tengo, el mes que viene no me va a servir", advirtió.

De la Fuente es "un convencido del trabajo". "El talento es algo que es suerte, que Dios te lo da y lo tienes ahí. Ahora, como no seas capaz de trabajarlo, se queda ahí y no vas a conseguir metas importantes como no trabajes con él", subrayó el subcampeón olímpico en Tokio.

Este reiteró que selecciona "buenos futbolistas, pero también las mejores personas" porque tiene claro que "en este recorrido se viaja mejor con buenas personas alrededor que con algún sospechoso", y entiende el ego de un jugador "siempre en sentido positivo, como algo que aporte al equipo, que tu personalidad sea para sumar".

De los jugadores con los que trabaja, conoce su "capacidad de ellos desde hace mucho tiempo". "Sabía que iban a estar a la altura en esta máxima exigencia y esa calidad de buena persona es la que hace que a nivel grupal funcionemos bien porque no son egoístas y anteponen el bien general al bien particular", incidió, puntualizando que "el buen ambiente no está reñido, ni mucho menos, con el rigor, con la responsabilidad y con la exigencia".

"Yo no creo ni en el fracaso ni en la suerte, si estás compitiendo al máximo nivel en el deporte y en la vida, se pierde mucho más que se gana. Hay que poner en valor la dificultad que tiene ganar algo o por lo menos estar en disposición de ganar. Yo, personalmente, considero que el éxito es estar en disposición de pelear por algo. Yo desdramatizo mucho la derrota porque es que el fútbol es tan peculiar que siendo mejor que el rival puedes perder. Ya no te digo nada, si estás jugándote una final contra Alemania, Brasil, Argentina, Italia, Francia, cómo no te van a poder ganar", reflexionó.

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Por este motivo, elude tildar algo de fracaso "cuando uno da todo", y también confesó que no cree "en la suerte, salvo en unos conceptos claros". "Como nacer, por ejemplo, en un país maravilloso como es España, o no tener una enfermedad", expresó De la Fuente, que no oculta que tiene una "enorme responsabilidad" y que debe "intentar estar a la altura de esta exigencia", aunque se ve "un auténtico privilegiado".

Para el riojano, la clave para una buena relación con un vestuario es "fundamentalmente ser honesto, honrado en la toma de decisiones para beneficiar al equipo". "Pero eso no significa que quiera perjudicar a ningún individuo, lo que pienso es en el bien del equipo", remarcó el técnico.

Al seleccionador, el ser entrenador le surgió "de una manera un poco inconsciente, natural", con su predilección "por el plano formativo" viniendo "de lejos". "Siempre quiero recordar que también estuve 18 meses en el paro y que me echaron de varios equipos cuando estaba entrenando. ¿Qué significaba eso? Que era volver a levantarte y seguir caminando y no bajar nunca los brazos", recordó.

De la Fuente sostuvo que los objetivos no te los tienen que poner "desde fuera". "Uno tiene que tener claro cuál es su propio objetivo y así reduces el margen de error en cuanto a que no te venga la influencia externa para decirte qué tienes que hacer", argumentó.

"A mí la vida me enseñó que esto es una carrera de fondo y con muchos altibajos, y que hay que tener un equilibrio para que en los momentos que estás abajo no tienes que sentirte el peor ni el mejor cuando estás arriba. Eso me ha dado mucha seguridad, mucha entereza", agregó el entrenador de la campeona de Europa, al que el "miedo" le ayuda "a estar atento".

Finalmente, sobre el Mundial, no duda de que España está, "por su puesto", capacitada a pelear contra las mejores, mientras que tener éxito para él es "tratar de ser cada día mejor persona". "Estoy convencido de que en esta vida no se deja de mejorar hasta el último día", confesó.