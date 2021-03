De la Fuente: "El partido es trascendental y los nervios pueden jugar una mala pasada"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, recordó que dependen de sí mismos en la última jornada de la fase de grupos del Europeo de la categoría para clasificarse para cuartos y que lo quieren hacer con una victoria ante la República Checa, pero tampoco olvida que habrá que controlar muchos aspectos porque el duelo "es trascendental y que los nervios pueden jugar una mala pasada".

"Dependemos de nosotros, pero queremos ganar y terminar como merece la ocasión y con la mentalidad que tiene este equipo. Queremos mantener nuestro crecimiento y jugar de la misma manera para ganar todos los partidos", indicó De la Fuente este lunes en rueda de prensa previa al choque.

El riojano aseguró que espera un partido "muy difícil". "También porque es trascendental y los nervios pueden jugar una mala pasada. A ver si controlamos todos esos aspectos", subrayó el técnico que espera a un rival "muy ordenado". "Es un equipo físicamente fuerte y con buenas individualidades", apuntó.

Para el partido, están "esperando la respuesta" de la UEFA sobre el recurso ante la expulsión de Óscar Mingueza ante Italia. "Creo que hay que hacer justicia y mandar un mensaje a los jóvenes de que trampa no vale y que no se puede hacer pagar a una víctima por algo que no ha tenido ninguna responsabilidad", comentó.

"Óscar está tranquilo y le hemos dado todo nuestro apoyo. Todos hemos visto lo que sucedió el sábado y que él no participó para nada en esa acción. Esperamos que lo valoren", añadió el de Haro, optimista de poder contar con el defensa del FC Barcelona.

Además, en relación a su falta de gol en los primeros tiempos, remarcó que los "partidos hay que ir madurándolos". "En algunos tienes posibilidades de hacer goles pronto y en otros se deciden en los minutos finales. No podemos elegir y yo lo que quiero es ver al equipo centrado y que somos solventes hasta el último segundo de partido. Intentaremos competir desde el primer momento hasta el último segundo", sentenció.