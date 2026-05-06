De la Fuente presenta su biografía, donde plasma su forma de "ver la vida" que le ha llevado a "donde está"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, presenta su autobiografía 'La vida se entrena cada día'. - PENGUIN RANDOM HOUSE

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha presentado este miércoles su autobiografía, titulada 'La vida se entrena cada día', en un acto celebrado en el Ámbito Cultural El Corte Inglés de Callao (Madrid), en la que también han participado el periodista Eduardo Verdú y el director literario en Penguin Random House, David Trías.

"Trato de conectar una forma de ver la vida, porque a mi me funciona y me ha traído donde estoy hoy. Soy muy competitivo y lucho cada día para ser un poquito mejor", afirmó el seleccionador español en la presentación de su autobiografía 'La vida se entrena cada día'.

En el libro, el seleccionador habla de cómo se gestiona un grupo en los momentos de máxima presión, de la apuesta por los talentos jóvenes como Lamine Yamal o Nico Williams y de la certeza de que ningún nombre está por encima del equipo. Más allá de los partidos y los títulos, estas páginas cuentan cómo se fue construyendo su visión del fútbol y de la vida: la responsabilidad de liderar, el respeto por el proceso, la fe en el trabajo diario y una espiritualidad que ha acompañado silenciosamente cada etapa de su trayectoria.

Para el seleccionador nacional de fútbol no se llega a lo más alto por casualidad. Nacido en Haro, en La Rioja, De la Fuente aprendió pronto que el talento sin trabajo no basta. A lo largo de su vida ha explorado casi todas las facetas del fútbol: jugó en el Athletic Club, el Sevilla y el Alavés.

También entrenó a generaciones de jóvenes en varios equipos. Fue delegado del Athletic, seleccionador nacional en varias categorías y, finalmente, seleccionador absoluto de España, con quien ganó la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.

Esta es la mirada de un hombre que ha hecho del compromiso su sello personal y que asume la competición como un reto permanente, empezando por sí mismo. Porque, para él, dentro y fuera del campo, la vida se entrena cada día.

De la Fuente es exfutbolista y entrenador. Como jugador actuó como lateral izquierdo en el Athletic Club, el Sevilla FC y el Deportivo Alavés, disputando 254 partidos en Primera División. Fue internacional sub-21 y formó parte de la selección olímpica española.

Tras colgar las botas, inició su trayectoria en los banquillos, especialmente en las categorías inferiores de la selección española, con las que conquistó el Campeonato de Europa sub-19 (2015) y el sub-21 (2019), fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos (2018) y logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Tras ganar la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) le nombró mejor seleccionador del mundo en 2024 y 2025.

Durante la presentación, el de Haro afirmó que siente que tiene "mucha vida por detrás". "Cuando pienso en este libro pienso en mis padres, mi hermano y todos los que no están. Aunque ahora me falten estuvieron presentes en otras etapas en las que me enseñaron los valores que me han traído hasta aquí", recordó.

Un De la Fuente que recalcó que siempre ha mantenido "los pies en el suelo". "Hoy se que tengo más eco mediático e intento estar a la altura, pero lo más importante es la persona que está detrás del personaje. Intento ser mejor persona cada día y eso mi madre me lo dejó claro", reflexionó.

Por su parte, el periodista Eduardo Verdú, expresó que ha sido "un regalo participar" en el proyecto. "Me ha hecho aprender mucho de fútbol y de Luis (De la Fuente). Después del libro soy más aficionado a Luis que al fútbol. En la travesía nos hemos reído, disfrutado, emocionado... El libro es una convocatoria para todos, nos baja de la grada y nos hace saltar al campo de su vida", concluyó.