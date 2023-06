De la Fuente: "El reconocimiento hay que ganárselo día a día"

LAS ROZAS (MADRID), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que está "igual de feliz" en el cargo que cuando fue nombrado y que se siente "total y absolutamente respaldado" pese a los rumores sobre la existencia de dudas en la RFEF sobre su persona, dejando claro que "el reconocimiento hay que ganárselo día a día", empezando por la 'F4' de la Liga de Naciones, "un contexto diferente" que le ha llevado a hacer una lista de convocados que cree "perfecta".

"Sigo estando igual de feliz, de comprometido, tranquilo, reflexivo y responsable. La ilusión está desbordada, ¿cómo no voy a estarlo ante dos partidos que nos pueden hacer ganar un título que hace 11 años que no lo hace la Absoluta? Sé donde estoy, es mi trabajo, cuando ganemos la crítica será favorable y cuando no, más desfavorable", expresó De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista para la 'F4' de la Liga de Naciones.

El técnico recalcó que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, fue "claro y contundente" sobre su futuro y "dijo que esa información era falsa". "Yo siento su apoyo y el de la Dirección Deportiva, y, lo que es más importante, el de los jugadores porque así me lo transmiten", subrayó.

"Me siento total y absolutamente respaldado", reiteró el de Haro, al que no le preocupa estar más en el foco que si en su lugar estuviese alguien con más nombre. "Hay gente que tenemos que demostrar más cosas, pero llevo así 40 años y soy un luchador nato, con los valores del esfuerzo y el sacrificio. Esto no me genera una situación de estrés ni me limita para tomar decisiones ni me genera dudas, al contrario, me motiva. En los años que llevo en la RFEF siempre hemos tenido resultados y estoy convencido de que se van a repetir en la Absoluta", aseveró.

De la Fuente sabe que en su cargo hay "mediáticamente una exposición muy potente y opiniones para todos los gustos", pero se mostró "convencido" de que están haciendo "lo adecuado para conseguir éxito". "El reconocimiento hay ganárselo día a día. A todos nos gusta que nos den un poco de barniz, pero uno se lo gana con trabajo diario", agregó en la comparación actual con José Luis Mendilibar, técnico del Sevilla, al que felicitó por la conquista de la Liga Europa.

El de Haro se ve "responsabilizado" y "tranquilo" para tomar unas decisiones "de manera muy meditada", y consideró que fue autocrítico tras la derrota ante Escocia de marzo, aunque "quizás no lo suficientemente". "El primero que hace un análisis soy yo y lo soy (autocrítico), quizás a veces excesivamente. Toda la valoración de ese partido nos ayuda a ser mejores y seguro que vamos a ser mejores y así sucesivamente en el futuro", recalcó, seguro de que "las experiencias ayudan a ser mejores".

"CREO QUE ES UNA LISTA PERFECTA PARA UN CONTEXTO DIFERENTE"

Sobre su lista para la 'F4' de la Liga de Naciones, dejó claro que la ha confeccionado de cara a un "contexto diferente". "Esta, más que nunca, está pensada para ganar porque en dos partidos se puede ganar un título", apuntó el seleccionador.

El riojano advirtió que no se ha apartado de "un proceso de continuidad" por los cambios realizados respecto a la de marzo. "No quería decir que la anterior fuese la única para el futuro. Nuestra bolsa de jugadores es mucho más amplia e iremos contemplando cada escenario. Hemos escogido en función del plan de juego y de los diferentes escenarios", resaltó.

"Cada contexto es diferente y no se hacen cambios por capricho, se han valorado y analizado. La 'F4' no tiene nada que ver con una fase de clasificación, son dos partidos que hay que ganar, y sean más o menos jóvenes, son los jugadores que creemos que nos van a dar rendimiento en este contexto. Creemos que hemos hecho una lista perfecta para estos partidos tan importantes", detalló, insistiendo en que las ausencias no han sido "por su mal rendimiento".

"LE NORMAND LLEVA UNA TRAYECTO EXCEPCIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS"

Una de las grandes novedades es el central de la Real Sociedad Robin Le Normand, una vez que ya tiene la nacionalidad española gracias al "grandísimo trabajo del departamento jurídico-legal para conseguir que tenga la documentación" y también a la "disposición" del jugador para jugar con la 'Roja.

"Tengo el convencimiento de que es un grandísimo futbolista, con una trayectoria en estos últimos años excepcional y un futuro fantástico en una posición en la que ahora necesitamos futbolistas de este nivel", admitió. Además, después de que el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dijese que no conocía mucho al central, fue claro. "Yo veo mucho todas las ligas y difícilmente se nos escapan grandes jugadores", zanjó, al tiempo que reconoció que llevar tres centrales le parece "suficiente".

Sobre Jesús Navas, que vuelve con 37 años, aclaró que es "una situación diferente" a la de Sergio Ramos y que está "un gran momento" y "encaja perfectamente" en lo que buscan, mientras que de Sergio Canales, otro de los que regresa, manifestó que es un "futbolista excepcional" del que saben que les "va a dar" lo que necesiten en un momento dado. De la delantera, indicó tienen "diferentes características y posibilidades de juego". "Eso es lo que nos da seguridad, más que el fijarnos en un tipo de delantero", puntualizó.

Finalmente, preguntado por la ausencia de Dani Ceballos y un posible ambiente tenso en la anterior convocatoria con el azulgrana Gavi, lo desmintió. "Todos estaréis de acuerdo en lo que puedo sentir yo por Dani. No pretendo que aquí sean amigos, exijo compañerismo y lo tuvieron, el comportamiento fue exquisito, sólo traté de limar asperezas ajenas a la selección. Van a coincidir muchos años en la selección", sentenció.