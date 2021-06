De la Fuente: "Ante situaciones excepcionales, soluciones excepcionales"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, recalcó que "ante situaciones excepcionales" como la que se ha dado en la Absoluta con el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, hay que apostar por "soluciones excepcionales" como la de tirar de su equipo para jugar el amistoso de este martes ante Lituania, una oportunidad que no pueden dejar pasar sus jugadores.

"Hace 48 horas estaba en Eslovenia, el domingo en mi pueblo y hoy aquí. Ante situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Sabemos lo que significa el momento que estamos viviendo y tenemos que estar preparados. Estoy tranquilísimo porque nos estamos dejando la vida para que todo esté bien y los protocolos están funcionando muy bien", comentó De la Fuente en rueda de prensa.

El riojano reconoció estar "ansioso" por el partido ante Lituania, pero que se sigue sintiendo "seleccionador Sub-21". "Esto no va a cambiar para nada mi forma de trabajar ni mi responsabilidad, y los jugadores están con la misma ilusión que yo por representar a España", advirtió.

"Para mí es un orgullo ocupar el puesto que sea en esta RFEF", añadió el de Haro, que no esconce que pasarán "a la historia" por jugar como la selección Absoluta. "Es un día bonito para que los jugadores puedan demostrar lo grandes futbolistas que son y ser reconocidos para el futuro", subrayó.

De la Fuente dejó claro que el choque ante los lituanos les provoca "una ilusión enorme". "Que nadie dude que vamos a ir ganar y que sólo es un amistoso para los titulares de prensa. Garantizo que todos están entregados y mentalizados única y exclusivamente en ganar. Yo no vengo a cumplir el expediente, las oportunidades no pasan muchas veces y esta es excepcional", admitió.

Además, tampoco piensa en que le pueda tocar sustituir en la Eurocopa a Luis Enrique. "No va a pasar y no me lo planteo, pero si tuviera que estar, estoy preparado y a disposición de lo que crea oportuno la RFEF, que también puede estar tranquila", recalcó el seleccionador Sub-21, que se considera un "afortunado" por su trabajo y por tener "un grupo de trabajo excepcional".

El riojano, que ha vuelto "a tope" del Europeo Sub-21 pese a la derrota en las semifinales, reconoció que la convocatoria fue "un proceso complejo". "Tuvimos mucha suerte porque los jugadores se podrían haber marchado y la gran mayoría estaba aquí", aseguró, aclarando que los cinco futbolistas convocados por Luis Enrique (Soler, Albiol, Fornals, Brais y Rodrigo) no se planteó que jugarán este martes porque "no estaba previsto"

De la Fuente sufrió en la concentración de la Sub-21 el positivo de Jon Moncayola y eso creó incertidumbre. "Tuvimos que pasar en seis días cuatro test y eso genera una enorme tensión, pero es única manera de doblegar a esta pandemia. Luego, cuando vas dando negativo, la moral crece", confesó.

En este sentido, se mostró partidario de que se vacune a la Absoluta porque es algo "suficientemente importante garantizar la salud de la gente que va a representar a su país". "Me parece que es una medida acertada y necesaria, si no, no se podrían celebrar ni los Juegos ni la Eurocopa, y se cerraría todo", opinó.

Finalmente, apuntó que había hablado con Luis Enrique, pero sólo de "aspectos tácticos para conocer al rival y de conocer al rival para preparar de la mejor manera el partido". "Le di mi apoyo porque sé la dureza de vivir esta situación de incertidumbre, pero luego te acostumbras y tienes que afrontarlo con entereza según las horas van pasando", sentenció.