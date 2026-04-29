De la Fuente: "Tenemos la oportunidad de hacer algo histórico y las oportunidades no hay que dejar pasarlas"

Luis de la Fuente, head coach of Spain, attends the press conference ahead of the International friendly, football match against Egypt at RCDE Stadium on March 30, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este miércoles que, en el Mundial 2026, España tiene "la oportunidad" de conseguir "algo histórico" y que "las oportunidades no hay que dejar pasarlas" y ha recordado que "el trabajo duro gana al talento cuando el talento no trabaja duro".

"Tenemos la oportunidad de hacer algo histórico y las oportunidades no hay que dejar pasarlas. El verdadero éxito será estar cerca de hacerlo. Ese camino basado en el sacrificio y el sufrimiento, y estos jugadores lo entienden. Vamos a intentar algo muy importante para un país que está ilusionado, y no hay nada más bonito que ver a la gente feliz y disfrutando", afirmó el seleccionador español en un encuentro con clientes con la marca de relojes IWC Schaffhausen.

De la Fuente subrayó que la selección tiene "un poder" que es que la gente quiere estar allí y "sueñan con ello". "Siempre les digo a los jugadores que cuando jueguen para su club estén al 100%, pero que cuando vengan aquí es, única y exclusivamente, selección. La selección es la que da lustre a toda la trayectoria que llevas en tu club, porque la selección es la que te da o te quita", agregó.

El riojano explicó que la selección "siempre se busca la excelencia" y que se debe estar "a la altura de la exigencia". Además, apuntó que la clave del grupo de España es la homogeneidad: "Somos como en el engranaje de un reloj. Todas esas piezas deben encajar perfectamente. Eso es lo que buscamos cuando elegimos a los futbolistas. Y, por supuesto, es más fácil que llegue el resultado cuando además son buenas personas".

En cuanto a la importancia de "saborear y disfrutar los momentos" y saborear "cada segundo". "Soy un afortunado porque disfruto de mi profesión. Siempre recuerdo momentos que tienen que ver con momentos humanos. No se puede separar la vida de lo profesional. La persona está por encima de todo porque esta vida va de personas. El deporte es una gran escuela de valores aplicables a la vida", añadió.

Por último, recordó que "el trabajo duro gana al talento cuando el talento no trabaja duro". "Eso lo tenemos tatuado a fuego en nuestro grupo, es una forma de entender la vida. Tenemos una idea común que es conseguir algo en grupo, en unión, con cohesión. En grupo se camina mucho más rápido y mucho más lejos. Hay que ir siempre acompañado por personas buenas, que aporten cosas positivas y sean buenos profesionales", concluyó.