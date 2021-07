De la Fuente: "Con esta victoria ganamos en confianza y seguridad"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador olímpico de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que el triunfo conseguido este domingo frente a Australia (0-1) les dará "confianza y seguridad" para afrontar el resto de los Juegos Olímpicos y destacó que el equipo irá creciendo antes de alcanzar los cuartos de final, una ronda que tiene muy cerca tras sumar 4 de 6 puntos posibles.

"Conseguir un gol o dos es bastante complicado en estos torneos. La parte positiva es que generamos muchas ocasiones y tenemos suficiente juego para estar tranquilos. Tenemos jugadores goleadores en la fase de finalización y seguro que van a marcar goles", indicó De la Fuente al ser preguntado por la dificultad para batir al rival.

"Generamos muchas ocasiones y mucho juego. Sólo hay que ver el dato, nos cuesta hacer gol", dijo el riojano, que se quedó con la parte más positiva del 0-1. "Cuando se obtiene una victoria así, se gana en confianza y seguridad. Esto nos va a dar otros resultados en el futuro. Somos conscientes de que cuesta mucho ganar", apuntó.

Además, el seleccionador recordó que lo vivido ante Bélgica en el Europeo sirve de "experiencia para seguir trabajando con confianza y entereza ante las grandes dificultades que entrañan cada partido". "Fue una muestra de que tenemos que apostar por nuestro estilo", reivindicó.

"Estoy muy tranquilo porque sé que quien juegue, deja minutos de calidad porque son muy buenos. Sé que quien ponga aportará muchísimo, que es lo importante. Tenemos un grupo de privilegiados y que además se dejan todo en cada partido. Creo que es necesario hacer rotaciones en torneos tan exigentes como este, Y se que los 22 jugadores están disponibles, salvo lesiones, para cuando los necesitemos", subrayó.

En otras cuestiones, el seleccionador olímpico de fútbol mostró su alegría por el gol de Mikel Oyarzabal. "Me alegro mucho del gol de Mikel. Ha tenido otras ocasiones y se merecía el gol; y más que va a meter, que es lo que me da más tranquilidad", añadió no sin mencionar al otro Mikel, (Merino) dada su ausencia. "Es un futbolista importantísimo para nosotros, hoy le tocaba, en estas rotaciones que he dicho desde el principio que todos los jugadores son fantásticos", finalizó.