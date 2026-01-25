La fuerza del Metropolitano coloca tercero al Atlético

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RCD Mallorca at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 25, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid venció este domingo en la jornada 21 de LaLiga EA Sports al RCD Mallorca (3-0) para lograr la décima victoria liguera consecutiva en el Riyadh Air Metropolitano gracias a los goles de Alexander Sorloth, el cuarto en lo que va de año, de David López en propia puerta y de Thiago Almada, que mantienen a los rojiblancos invictos en casa y dejan a los bermellones al borde del descenso.

Con esta victoria, el conjunto colchonero aprovecha el tropiezo del Villarreal ante el Real Madrid (0-2) para colocarse en tercera posición, un impulso anímico para soñar con colarse en el 'Top 8' de la Liga de Campeones este miércoles ante el Bodo/Glimt.

Fruto de la importancia de este encuentro, Diego Pablo Simeone no especuló con el once titular de su equipo, que saltó al Riyadh Air Metropolitano sin grandes novedades más allá de la oportunidad a Johnny Cardoso en detrimento del capitán rojiblanco, Koke Resurrección. Pero como el día en la capital, el Atlético de Madrid salió frío al campo y el primer aviso fue bermellón, con un remate de cabeza de Vedat Muriqi que se marchó a la izquierda de la portería de Jan Oblak.

Pero no tardaron los locales en coger la batuta del encuentro con varios acercamientos al área rival con un activo Julián Álvarez que ansiaba romper su sequía goleadora. Sin embargo, la primera gran ocasión estuvo en las botas de Alexander Sorloth en un remate que detuvo con seguridad Leo Román.

No obstante, el técnico rojiblanco no terminaba de estar satisfecho con el trabajo de sus pupilos. Un sentimiento de incomodidad que desapareció a los pocos minutos al ver cómo su equipo se adelantaba en el marcador tras un saque de banda botado por su hijo, Giuliano Simeone, que, después de peinar Sorloth y repeler la defensa mallorquinista, dejaba a Marcos Llorente en la frontal del área para rematar a placer, pero que se topaba con una gran intervención del guardameta.

Sin embargo, ahí estaba el '9' colchonero para aprovechar el rechace en boca de gol y poner el primero en el casillero (min.22). Sorloth continúa de dulce en este 2026 donde ha visto puerta en los tres encuentros de Liga disputados hasta la fecha. Un impulso que se contagió en los madrileños, que buscaron el segundo y tranquilizador tanto antes de acabar la primera mitad, pero el Mallorca volvió a mostrar su sólido bloque para disipar toda acción de peligro local.

El paso por los vestuarios no trajo consigo ninguna novedad en dos equipos que salieron titubeantes e imprecisos al terreno de juego. Tan solo un tímido disparo de Pablo Barrios provocó la reacción de un público que, como su equipo, no entraba en calor. Por ello, Simeone no tardó en mover el banquillo metiendo a Nico González en lugar de un intrascendente Álex Baena buscando verticalidad y electricidad en los colchoneros.

Algo que replicó Jagoba Arrasate introduciendo a Jan Virgili y Takuma Asano para reactivar al cuadro bermellón, impasible en el comienzo de la segunda mitad, y que dispuso de un lanzamiento de falta en los pies de Johan Mojica que se marchó por encima de la portería.

El encuentro entraba en un periodo que cualquier mínimo error podía ser diferencial para el devenir del resultado. Sin tiempo que perder, Simeone volvió a introducir cambios en busca de ampliar la ventaja. Como es habitual en los últimos partidos, Llorente abandonó la banda derecha para ocupar el puesto de Cardoso, que se marchó por Robin Le Normand. Y en ese carrusel de cambios, la fortuna se alineó del lado rojiblanco para poner el segundo gol en el luminoso.

Llorente, en esa nueva demarcación más liberado y con mayor capacidad ofensiva, llegó a línea de fondo para centrar buscando el remate de alguno de sus compañeros. Sin embargo, ese centro acabó en los pies de Mateu Morey, que al tratar de despejar su primer balón en disputa, tuvo la mala suerte de golpear en el cuerpo de su compañero David López y colarse en la portería para deleite de la grada colchonera (min.75).

Ya con el partido totalmente decidido por el hundimiento del Mallorca llegó la puntilla con el gol de Thiago Almada a la salida de un córner. El argentino fue el más listo en el área para recoger en el segundo palo el balón y soltar un latigazo a la escuadra imposible para Román, a pesar de tocar el esférico (min.87).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - RCD MALLORCA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; G. Simeone (Koke, min.79), Cardoso (Le Normand, min.73), Barrios, Baena (Nico González, min.59); Julián Álvarez y Sorloth (Almada, min.73).

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo (Morey, min.74), Valjent, López, Mojica; Antonio Sánchez (Asano, min.62), Samú Costa (Llabrés, min.88), Mascarell, Darder (Pablo Torre, min.74); Joseph (Jan Virgili, min.62) y Muriqi.

--GOLES:

1-0, minuto 22: Sorloth.

2-0, minuto 75: David López, en propia puerta.

3-0, minuto 87: Almada.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Giménez (min.55) y Nico González (min.61) por parte del Atlético de Madrid. Y a David López (min.85) en el RCD Mallorca.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. 55.028 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).