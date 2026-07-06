La Fundació Isidre Esteve reúne a referentes del motor en su gran jornada solidaria por la inclusión - MEDIAGÉ

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Isidre Esteve celebró este fin de semana la octava edición de su Gran Premi FIE, una jornada solidaria en el Circuit de Barcelona-Catalunya que volvió a convertir el deporte en una herramienta de inclusión y que sirvió para recaudar fondos destinados a sus Centros Puente, especializados en el entrenamiento adaptado y la atención integral a personas con problemas de movilidad.

El evento reunió a centenares de participantes con y sin discapacidad, que compartieron actividades durante toda la jornada junto a destacados nombres del mundo del motor como Cyril Despres, Nani Roma, Laia Sanz y Àlex Crivillé, protagonistas de la tradicional carrera inclusiva por relevos.

La prueba contó con 33 equipos y más de un centenar de participantes, que completaron el recorrido sobre bicicletas, handbikes, tándems y bicicletas adaptadas para demostrar que el deporte puede practicarse en igualdad de condiciones entre personas con y sin discapacidad. El equipo HANDBIKER@S & MIFAS XPERIENCE se llevó la victoria.

"El principal objetivo del Gran Premi FIE siempre ha sido promover el deporte inclusivo y demostrar que es una herramienta capaz de unir a personas con y sin discapacidad. Haber consolidado esta cita después de ocho ediciones es motivo de orgullo y el resultado del compromiso de todo el equipo de la Fundació y de todas las personas que hacen posible este proyecto", destacó el presidente de la entidad, Isidre Esteve.

La jornada concluyó con la tradicional cena benéfica celebrada en la recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya, amenizada por Pep Plaza, Judit Martín y Miquel Simó, y que permitió seguir recaudando fondos para impulsar la actividad de los Centros Puente.

"Es emocionante ver a tanta gente implicada en el Gran Premi FIE. Hemos conseguido crear un evento que muchas personas sienten como suyo y que, por un día, permite a quienes participan dejar de sentir que la sociedad se ha olvidado de ellos. Esa es, sin duda, la mayor recompensa para seguir mejorando la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad", concluyó Esteve.