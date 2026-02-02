Fundación del Deporte y VegaFibra se alían para impulsar el deporte ilicitano. - FUNDACIÓN DEL DEPORTE ILICITANO

La 'teleco', patrocinadora del Elche CF, firma como colaboradora en el año en que la ciudad es Capital Mediterránea del Deporte

ELCHE (ALICANTE), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de l'Esport Il.licità y VegaFibra han presentado su alianza por la que la empresa de telecomunicaciones, patrocinadora del Elche CF, es el nuevo colaborador e impulsará el deporte ilicitano en el año en que la ciudad alicantina celebra la designación como Capital Mediterránea del Deporte.

En un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Las Clarisas presidido por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y numerosos representantes del deporte de la ciudad y presidentes de clubes y deportistas, se presentaron también las líneas estratégicas de la fundación del deporte ilicitano para este año.

Tras la proyección de un vídeo de Elche Capital Mediterránea del Deporte en 2026, la presidenta de la fundación, Isabel Antón, agradeció la implicación de Vegafibra con el deporte ilicitano y animó a todas las empresas a sumarse al proyecto de su organismo en un año en el que se apostará por los eventos deportivos, la formación, el deporte inclusivo y la responsabilidad social corporativa.

El CEO de Vegafibra, Ángel Pic, expresó que, al margen de su patrocinio del Elche CF, la empresa tecnológica está muy implicada con el deporte de Elche y su entorno.

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, destacó que la ciudad "vive" el deporte, un sector que moviliza a miles de personas cada semana en las instalaciones deportivas de la ciudad y agradeció el trabajo de la fundación y la implicación de VegaFibra en apoyo del deporte de la localidad.