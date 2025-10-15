Fundación Tximist, Liga F y WFS presentan la campaña #SkipTheBarriers para romper estereotipos y prejuicios.

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tximist, con la colaboración de Liga F y World Football Summit (WFS), presentó este miércoles en el evento celebrado en La Nave en Madrid la campaña #SkipTheBarriers, una iniciativa que busca romper los estereotipos y prejuicios que aún enfrentan niñas y mujeres por jugar al fútbol.

En la presentación de la campaña participaron la presidenta de la Fundación Tximist, la exfutbolista Aintzane Encinas, y la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez. Ambas desvelaron el vídeo de la campaña #SkipTheBarriers, con el testimonio de varias jugadoras del Cadete A femenino de la UD Sant Andreu y la participación de la futbolista Irene Paredes, teniendo todas ellas que superar una barrera con mensajes ofensivos y prejuicios en un lanzamiento de falta.

"A casi todas las mujeres, no solo en el deporte, nos ha tocado superar distintas barreras. A mí se me hace raro que me reconozca alguien por la calle... Es toda una vida dedicada el fútbol y viviendo todo el proceso, desde que éramos invisibles", comentó Álvarez durante su conversación en WFS junto a Aintzane Encinas.

Pero esos inicios son los que, para la presidenta de la Liga F, "forjan el carácter" y "esa capacidad de resiliencia". "Eso nos permite liderar desde otra visión más diferente, más horizontal, no de imponer, sino de trabajo en equipo", defendió.

"La mayor barrera que tenemos que superar es nosotras mismas, no ponernos límites y creer que este espacio también puede ser nuestro. La gestión pensábamos que era solo para ellos, pero hoy en día cualquier mujer tiene referentes en todos los ámbitos. Hay otras formas de liderar, e incluso es más positivo", dijo sobre el ecosistema del fútbol.

Con esta campaña #SkipTheBarriers, tanto la Fundación Tximist como Liga F y World Football Summit quieren romper los estereotipos y prejuicios que aún enfrentan niñas y mujeres por el hecho de jugar al fútbol.