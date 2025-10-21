Las Fundaciones de LaLiga y del Real Betis organizan una jornada sobre fútbol y sostenibilidad

La jornada sobre 'Fútbol y sostenibilidad en Europa', organizada en La Cartuja por la Fundación LaLiga y la Fundación Real Betis. - FUNDACIÓN LALIGA

Las Fundaciones de LaLiga y del Real Betis organizaron este martes en el Estadio La Cartuja de Sevilla una jornada abierta al público bajo el nombre 'Fútbol y sostenibilidad en Europa', en la que se reunieron diferentes especialistas para abordar "temáticas relacionadas con la justicia climática y el respeto medioambiental desde el punto de vista del deporte".

Además de esto, también se presentaron los resultados de los proyectos europeos 'Football for Climate Justice' y 'Planet Goals', que son "iniciativas desarrolladas junto a varios clubes y organizaciones internacionales", según explicó LaLiga en un comunicado. Durante el evento, el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Fausto Scaldaferri, presentó la plataforma medioambiental 'Forever Green', con los proyectos, cofinanciados por la Unión Europea, que el club está desarrollando.

Posteriormente, Vicky Conde, técnico de Proyectos de la Fundación LaLiga, expuso la presentación 'Fútbol y Justicia Climática; los resultados del Proyecto UE Football for Climate Justice', un proyecto "de tres años de trabajo conjunto" centrado en "analizar el papel del fútbol como agente de cambio frente a la crisis climática". A parte, también dio a conocer unas guías prácticas para que las entidades deportivas puedan involucrar a sus seguidores en la lucha contra este fenómeno.

La jornada contó con la mesa redonda 'Sostenibilidad en y a través del fútbol', donde se trataron los desafíos y oportunidades del fútbol ante la transición ecológica. Javier Postigo, consultor en Ecoterrae; Ana Llopis, presidenta ejecutiva del Grupo Llopis Servicios Ambientales; y Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, analizaron cómo los clubes pueden impulsar prácticas más responsables, destacando "el papel del fútbol como plataforma para promover la conciencia ambiental y el compromiso climático en la sociedad".

Para terminar, Nuria Garrido, integrante del departamento de Marketing del club verdiblanco, presentó una ponencia titulada 'Herramienta IA para sostenibilidad en organizaciones deportivas', donde arrojó los resultados de 'Planet Goals', "una iniciativa de 20 meses de duración desarrollada por 7 organizaciones de cinco países", entre las que se encuentra el propio Betis, financiada por la Unión Europea.

Este proyecto permitió generar una herramienta de inteligencia artificial "destinada a impulsar la sostenibilidad en entidades deportivas mediante soluciones personalizadas y especializadas". El encargado de clausurar el acto fue el gerente de la Fundación bética, Rafa Muela, que resaltó la importancia de este tipo de jornadas para reforzar el liderazgo del Real Betis en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.