100.000 personas siguieron una celebración "redonda" de la Real Sociedad por su título de la Copa del Rey

Jon Insausti, alcalde de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que 100.000 personas siguieron el pasado lunes la celebración del triunfo de la Real Sociedad en la Copa del Rey Mapfre en una jornada "redonda".

En declaraciones a los medios tras la Junta de Gobierno de este martes, Insausti ha considerado que "todo ha salido redondo, a la perfección" tanto el sábado en el transcurso de la final en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) como ya el lunes durante la celebración en Alderdi Eder.

El alcalde donostiarra ha incidido en que todas las actividades programadas "se han llevado a cabo con total seguridad y con total garantía", y ha destacado la "ejemplaridad" de la actitud de la afición 'txuri-urdin' en ambas jornadas después de vencer al Atlético de Madrid.

Asimismo, ha puesto en valor la "autenticidad" de la celebración de este lunes". "Han sido espontáneos los abrazos, las lágrimas que hemos compartido, la emoción que estaba sobre la mesa", ha reconocido, para añadir que "ha quedado claro que tenemos nuestra manera, nuestra identidad propia de celebrar las cosas", lo cual, a su juicio, "es importante porque habla de una comunidad" y de una ciudadanía que "sabe celebrar los retos colectivos", pero también a la hora de "hacer frente a los retos".

"Tenemos esa capacidad de unirnos y avanzar", ha subrayado, lo que resulta "muy buen punto de partida". Por otro lado, ha indicado que, para que las jornadas del sábado y lunes marcharan "de forma natural y sana", ha resultado fundamental "la implicación" de muchas personas y servicios a los que ha dado las gracias.

Luego Insausti ha descrito esos eventos como "seguros" y ha dicho que "todo ha transcurrido con total normalidad". "Creo que no podíamos pedir más porque ha salido todo a la perfección y además hemos disfrutado, creo que ha sido inigualable", ha opinado al respecto.

También ha recordado que "nunca antes" se había vivido en la ciudad un evento así, del que también se ha "aprendido". "Ayer se generaron muchas fotografías que van a quedar para la memoria, para el álbum de fotos de la ciudad, de eso no tengo ningún tipo de dudas", ha indicado.

PLAN DE EMERCGENCIA MUNICIPAL

El alcalde ha recordado que tanto el sábado para la final, como para la celebración de la Copa en Alderdi Eder, con recorrido previo del equipo en autobús desde Anoeta, se activó el plan de emergencia municipal, con unas 30 personas Guardia Municipal, Protección Civil, Bomberos, DYA, Agentes de Movilidad y demás coordinando y haciendo seguimiento desde el Consistorio de todas las actividades.

A ello se suman ambulancias, helicópteros y también drones, que "daban información continua de lo que estaba aconteciendo en la vía pública", donde se colocaron 6,8 kilómetros de vallado, "para facilitar el buen flujo y el tránsito de las personas" desde Anoeta hasta Alderdi Eder, pasando por el Centro de la capital guipuzcoana.

También ha apuntado que la plantación de flores de temporada en los jardines de Alderdi Eder se retrasó una quincena ante la previsión de estas citas que contaron con dos pantallas gigantes el sábado y tres el lunes para que, "con seguridad" la gente se distribuyera "de forma más amplia y dispersa" por todo este entorno.

Por otro lado, ha indicado que 527 niños y niñas participaron en la tamborrada infantil que acompañó a la Real Sociedad en su recorrido en autobús desde Anoeta a Alderdi Eder y que durante el recorrido se mantuvo comunicación "constante" con colegios y residencias que podían verse afectadas en el transcurso de la comitiva realista.

DATOS

Según ha informado 45.000 personas siguieron la final de la Copa del Rey en los jardines del Alderdi Eder y 64.000 acompañaron este pasado lunes al equipo txuri-urdin en su recorrido desde Anoeta hasta la celebración en este punto.

Además, antes de que llegara el autobús txuri-urdin había 36.000 personas siguiendo el recorrido a través de las pantallas gigantes y cuando llegó se congregaron en Alderdi Eder 65.000 personas, lo que da un total de cien mil personas celebrando este "logro colectivo".

Sumados los asistentes de ambas jornadas. serían 145.000 personas disfrutando de la Real Sociedad y "pasándolo bien". "Nos hemos divertido, nos hemos pasado bien, pero también hemos organizado", ha aplaudido, para insistir en que ha sido "un ejercicio colectivo muy potente por ambas partes y esta ciudad ha demostrado una vez más que sabe superar retos, que sabe celebrar, pero también, por supuesto, que sabe organizar".