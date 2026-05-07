El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que el estadio de Balaídos será sede "al cien por cien" del Mundial de Fútbol que organizarán España, Portugal y Marruecos en 2030, a pesar de la polémica con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su presidente, Rafael Louzán, que dejó fuera a la ciudad en primera instancia.

"Seremos al cien por cien sede. No tengo confirmación de la Federación, pero me consta que han enviado las propuestas de Vigo y Valencia", ha matizado el alcalde vigués en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, con presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, entre otras personalidades.

Tolón ha asegurado que toma "como propio" el objetivo de la candidatura de la ciudad como sede mundialista, algo que el alcalde ha agradecido en su intervención.

Caballero se ha mostrado crítico con la RFEF y ha insistido en que "la Federación alteró las sedes del Mundial para echar a Vigo" y también con la Xunta de Galicia, a la que ha acusado de poner trabas y no querer asumir el coste económico correspondiente. "Eso también es política", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que el primer proyecto presentado "era imbatible", y que este proyecto es "todavía mejor". Así, se ha mostrado positivo al reafirmarse en que "a pesar de lo que sucedió", la ciudad será sede del Mundial. "¿Por qué queremos ser mundialistas? Porque nos gusta el fútbol, tenemos un gran equipo y tenemos una marca ciudad", ha concluido.

"El éxito genera adversarios y eso es legítimo, lo que no es legítimo es alterar las candidaturas", ha puntualizado el alcalde, que también ha dicho que Balaídos es "el estadio más bonito del mundo" y al que ha denominado como "el Guggenheim de Vigo". "Esta maravilla debe ser sede del Mundial", ha consagrado.