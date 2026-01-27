Abel Caballero reitera que no descarta ir a los tribunales si la RFEF no propone a Vigo como sede del Mundial

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero, a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la sede del PSOE, a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VIGO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este martes en que no descarta acudir a los tribunales si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no incluye la candidatura de la ciudad gallega para ser sede del Mundial de fútbol en 2030.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha afeado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que evite incluir a Vigo en esa lista de ciudades candidatas y ha advertido de que "se está haciendo el ridículo del siglo" porque España "tiene concedidas 11 sedes y solo envió 10 nombres".

Según ha repetido el alcalde, Vigo no aparece en ese listado "porque Rueda y el PP no quieren que sea sede del Mundial". "No quiere el PP de Vigo, no quiere el responsable de Deportes de la Xunta, que es de A Coruña, y quieren que sea A Coruña", ha proclamado Abel Caballero.

"¿Qué nos van a obligar? ¿A ir a los tribunales? Pues no lo descarto. No quiero, pero no lo descarto", ha advertido el alcalde de Vigo, que ha insistido en denunciar una "posición activa" de la Xunta y del propio Louzán para que Vigo no sea sede mundialista. "¿Y el PP de Vigo qué hace? ¿por qué no le riñen y le exigen a Rueda que presione?", ha cuestionado.

Finalmente, ha recordado que el Ayuntamiento ya está llevando a cabo reformas en el estadio de Balaídos, encaminadas a ampliar el aforo, requisito para ser sede del Mundial. "Y el PP de Vigo y el BNG callados, porque no quieren que seamos sede", ha sentenciado, antes de añadir que "la ciudad les va a pasar factura por esto y por el abandono de tantas y tantas cosas".