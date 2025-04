La Abogacía Española se suma al CGPJ y subraya sobre Dani Alves: "Inocente hasta que se demuestre lo contrario"

MADRID 2 Abr. (OTR/PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha emitido este miércoles un comunicado, titulado 'Inocente hasta que se demuestre lo contrario', para apoyar la declaración institucional emitida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reivindica el derecho a la presunción de inocencia, frente a las manifestaciones realizadas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la absolución del exfutbolista brasileño Dani Alves.

"La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española quiere expresar a través de este comunicado su apoyo a la declaración institucional formulada por el Consejo General del Poder Judicial en la mañana de hoy en la que se pronuncia en defensa del principio elemental de la presunción de inocencia y en contra de las injerencias políticas sobre los pronunciamientos judiciales", reza el comunicado.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Montero dijo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absolvió a Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a 4 años y medio de cárcel por la Audiencia de Barcelona era "una vergüenza", así como que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos".

Aunque la declaración institucional acordada este martes por unanimidad en el CGPJ no hace mención expresa a Montero, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran a Europa Press que se trata de una respuesta a sus declaraciones del pasado fin de semana.

Por otro lado, la Abogacía revela que, "precisamente ayer", "mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Comisión Europea en el que se abordó el Informe Anual sobre el Estado de Derecho" y "quiso hacer hincapié en los importantes riesgos que supone el cuestionamiento recurrente por parte de la política sobre los pronunciamientos de los jueces".

En esta línea, subraya que "cuestionar la presunción de inocencia, principio fundamental del Estado de Derecho, es cuestionar el pilar en el que se basa el ejercicio del derecho de defensa".

APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Para la Abogacía, "la Ley Orgánica del Derecho de Defensa no puede ser más contundente cuando expresa, en su artículo 3, que 'en las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia'".

"El ejercicio de la abogacía reside precisamente en el principio básico del derecho de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el fundamento que rige nuestra actuación. Fundamento que defendemos con el mayor énfasis posible, pues en ello nos jugamos la esencia de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha sostenido.

Con todo, también ha recalcado que "las instituciones colegiales y los propios colegiados (...) están y estarán siempre con las víctimas de la violencia sexual y de género".

Y, en este contexto, ha llamado la atención "sobre la importancia de que la ciudadanía reciba las resoluciones que emanan de los tribunales con los datos y la información precisos para que éstas sean comprensibles", al considerar que "una información jurídica distorsionada se desliza hacia el terreno de la desinformación, generando un resultado indeseado en cualquier democracia".