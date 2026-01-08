Aburto dice que la eliminación del Athletic "tiene que hacer pensar al equipo" y pide "levantarse muy rápido"

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, cree que el resultado de la semifinal de la Supercopa, en la que el Athletic Club quedó eliminado tras encajar cinco goles del Barcelona, "tiene que hacer pensar al equipo" y ha pedido "levantarse muy rápido".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, Aburto ha dicho que el Athletic no fue "nada reconocible". "Que te gane el Barcelona entra dentro de lo normal, pero la forma en la que ganó nos tiene que hacer pensar y tiene que hacer pensar al equipo", ha añadido.

En cualquier caso, ha asegurado que "lo más importante es que hay que levantarse muy rápido porque viene un mes de enero importante y el Athletic tiene que definir si mira hacia arriba de la tabla o si se queda en tierra de nadie y qué pasa con la Copa y la Champions".

En cuanto a jugar competiciones como la Supercopa en Arabia, ha reconocido que le resulta "muy extraño una competición a la que las aficiones no puedan acudir". "El dinero tiene un peso excesivo en el mundo del fútbol y se olvida que una parte muy importante del fútbol es la afición, que ayer solamente pudo disfrutar por la televisión", ha subrayado.

En referencia a las declaraciones de Iñaki Williams en las que tachó de "una mierda" disputar esta competición lejos del territorio español, Aburto ha considerado "entendible lo que él quería manifestar en una situación, además, personal que él está viviendo de haber sido padre recientemente", al tiempo que ha reconocido que "una competición jugada tan lejos pierde algo importante como es la afición".