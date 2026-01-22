Los álbumes y cromos de 'ADRENALYN XL 2025-26' llegan al museo LEGENDS para los aficionados más jóvenes

La colección de cromos 'Adrenalyn XL'. - LALIGA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Panini España' y LaLiga van a aprovechar el lanzamiento de la 17ª edición de 'ADRENALYN XL' para llevar la guía y cromos de esta colección al museo LEGENDS, The Home of Football, para acercar el coleccionismo los aficionados más jóvenes.

Según informó este jueves el organismo, con la compra de su entrada, los menores de 14 años recibirán una guía y cromos desde el 22 de enero, una iniciativa que "busca acercar el coleccionismo y la pasión por el fútbol a los más pequeños a través de una experiencia completa, en la que el juego, los recuerdos y la emoción se unen en un mismo espacio".

De este modo, 'LEGENDS' se convierte en el punto de partida para que los niños, a través de crear un vínculo con una experiencia lúdica y memorable, comiencen su colección 'ADRENALYN XL 2025-26', la cual combina algunas de las series más emblemáticas de la colección, como 'Diamantes', 'Guantes de Oro' o 'Influencers', con nuevas incorporaciones que refuerzan el atractivo visual y narrativo del 'card game'. Además, mantiene su esencia como juego dinámico y coleccionable, integrando la experiencia física con la posibilidad de coleccionar y competir también en formato digital.

"Con esta acción conjunta, 'Panini España', LaLiga y 'LEGENDS' refuerzan su compromiso con la promoción del fútbol y el coleccionismo entre los más jóvenes, fomentando la ilusión, el juego y el vínculo emocional con el deporte a través de experiencias pensadas específicamente para el público infantil. Esta activación se suma a las llevadas a cabo por ambas compañías anteriormente, y complementa la exhibición de piezas históricas de 'Panini' que puede verse en el museo", recalcó LaLiga.