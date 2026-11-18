El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los presidentes del Sevilla FC y del Real Beis Balompié. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha posado este miércoles en la Catedral de la Fábrica de Artillería junto a los presidentes del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y del Real Betis Balompié, Ángel Haro.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, el alcalde ha señalado que "se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en la previa del derbi más importante de España".

En este sentido, y a pocos días de que hispalenses y béticos se midan durante la jornada 13 de LaLiga EA Sports, Sanz ha celebrado "los dos grandes clubes" que tienen en Sevilla, siendo ambos "emblemas de la ciudad" y "un orgullo para todos" los ciudadanos.

Por ello, ha pedido a ambas aficiones que vivan "un gran día con deportividad y la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo". "Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo", concluyó el alcalde de Sevilla.