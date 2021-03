El alcalde insiste en pedir al Valencia CF hechos y cumplir la ATE y lamenta que no haya "hecho nada"

VALENCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha insistido este jueves en pedir al Valencia CF hechos en favor del cumplimiento de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), que recoge los plazos para el traslado del Mestalla a Cortes Valencianas y la venta de la parcelas que ocupa el actual estadio, y de la finalización de las obras del nuevo campo, además de lamentar que la entidad deportiva no haya "hecho nada" al respecto.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación de los cupones de la ONCE con los que se conmemora este año el Día Internacional de las Mujeres y las Fallas, preguntado por el comunicado emitido por los responsables del club tras la reunión mantenida esta semana con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar estos asuntos y el futuro de la ATE.

El primer edil ha aludido a La Biblia para reclamar hechos al Valencia CF ante las "soluciones" que reclama. "Por sus hechos los conoceréis, dice La Biblia", ha señalado Ribó, al tiempo que ha pedido a los responsables de la entidad que "miren el estadio --con las obras inacabadas de Cortes Valencianas--, cuántos años llevan y cómo está".

"No han hecho nada", ha subrayado, tras lo cual ha resaltado la necesidad de cumplir las normas. "Cuando vengo aquí --al Ayuntamiento-- tengo que prometer que voy a cumplir la ley y que la voy a hacer cumplir y la ATE está claro lo que dice", ha manifestado.

Joan Ribó ha asegurado que "queda muy poco tiempo", dado que ese documento caduca en mayo y ha dicho que aunque es "competencia de la Generalitat", las administraciones autonómica y local van "codo a codo en este tema" y "en esta posición" respecto al Valencia CF.

"ENTIDAD SERIA"

El responsable municipal ha señalado que "siempre" ha considerado que este club es "una entidad seria" y ha apuntado que el comunicado emitido tras el encuentro con Puig no le ha parecido "serio".

"No me pareció serio. No me pareció elegante, sobre todo, no me pareció serio. No está a la altura de una entidad que yo respeto mucho, que tiene miles y miles de aficionados y que es fundamental para esta ciudad. Creo que se pueden hacer las cosas de una manera mucho más seria y elegante", ha expuesto.