Almeida, convencido de que se mantendrá la "coordinación" con el Real Madrid gane Florentino Pérez o Riquelme

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (d), durante la recepción del Real Madrid Club de Fútbol, en el Palacio de Cibeles, a 12 de mayo de 2024, en Madrid (España). El Ayuntamiento - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su "respeto total y absoluto" al procedimiento electoral al que se enfrentarán Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos a presidir el Real Madrid porque, "gane quien gane, el Ayuntamiento va a seguir manteniendo la misma colaboración" y "coordinación" con el club, "como se hace con el resto de los equipos de Madrid".

Almeida ha defendido desde la Rosaleda del Parque del Oeste que las instituciones saben "coordinarse, hablar", convencido de que, con independencia de qué aspirante gane, "cuando hay proyectos de interés conjunto para la ciudad" se "mantendrá esa relación de coordinación".

El empresario Enrique Riquelme notificó ayer a la Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia, tal y como venía valorando desde el anuncio de los comicios hace una semana.

El alicantino, CEO de Cox, remitió un escrito a la Junta Electoral, como se contempla en las normas de los comicios del club blanco, para tener ahora 48 horas para formalizar su candidatura y presentarla antes del final del 23 de mayo. En este supuesto de que resulte proclamada más de una candidatura, la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.