Almeida no pierde "la esperanza" de que Madrid acoja la final del Mundial pero duda que Sánchez lo defienda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al piloto Carlos Sainz, durante la presentación del monoplaza de Atlassian Williams F1 Team en la Plaza de Callao, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El objetivo de la presentación ha sid - Matias Chiofalo/ Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que no pierde "la esperanza" de que la capital acoja la final del Mundial de fútbol de 2030, aunque ha puesto en duda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea capaz de defender la candidatura madrileña frente a Marruecos.

"Si (Pedro Sánchez) no es capaz de defendernos frente a una invasión desde Marruecos, no nos va a defender para tener la final aquí en Madrid", ha afirmado Almeida desde el Faro de la Moncloa, en referencia a la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

El regidor ha respondido así después de que el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, asegurara que la final del Mundial de 2030 se disputará en Marruecos. La FIFA, sin embargo, no ha confirmado oficialmente la sede y ha señalado que la decisión se adoptará "en su debido momento".

Preguntado sobre si ve ahora más difícil que Madrid pueda albergar el encuentro, Almeida ha contestado que mantiene sus aspiraciones pese a las declaraciones de Marruecos. "No pierdo la esperanza", ha subrayado el alcalde.

España, Portugal y Marruecos organizarán conjuntamente el Mundial de 2030, que incluirá además tres partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay. La ubicación de la final todavía no ha sido anunciada por la FIFA.

Madrid aspira a que el partido decisivo se celebre en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que Marruecos defiende como alternativa el futuro estadio Hassan II, actualmente en construcción en Benslimane, en el entorno de Casablanca.

Almeida ha defendido en anteriores ocasiones que Madrid reúne las condiciones necesarias para albergar la final por sus infraestructuras, su capacidad organizativa y su experiencia en la celebración de grandes eventos internacionales.