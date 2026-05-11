Fútbol.- Almeida ve "lo más razonable" es que el Rayo instale pantallas en su estadio para la final de la Conference

Unai Lopez of Rayo Vallecano in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Rayo Vallecano at Coliseum stadium on May 03, 2026, in Getafe, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que "lo más razonable" es que el Rayo Vallecano instale pantallas en el Estadio de Vallecas para seguir la final de la Conference League del próximo el 27 de mayo contra el Crystal Palace inglés.

Tras volver a destacar que el conjunto vallecano "es el primer equipo de Madrid en estos momentos y el único equipo de Madrid que ha estado por encima de las expectativas deportivas este año", el primer edil ha remarcado que toda la ciudad debe estar "muy orgullosa de la hazaña y de la proeza que ha conseguido".

En cuanto a las pantallas, el alcalde ha señalado desde Madrid Calle 30 que "lo más razonable es que haya en el estadio del Rayo Vallecano y que todos los aficionados se puedan desplazar allí, disfrutar del partido y verlo en esas pantallas porque garantiza de manera más adecuada todo el tema de la seguridad y la logística que se pueda producir".

"A partir de ahí nosotros estamos dispuestos a estudiar los diferentes escenarios que pueda haber, pero para nosotros lo más razonable, lo más adecuado desde el punto de vista logístico, de organización y de los servicios públicos es que puedan instalarse esas pantallas en el estadio", ha resumido.