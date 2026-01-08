Fútbol.- Álvaro Bezares Pardo se une al cuerpo técnico del DUX Logroño como preparador físico

Álvaro Bezares Pardo se une al cuerpo técnico del DUX Logroño como preparador físico - JAVIER ALAVA

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Bezares Pardo se ha unido al cuerpo técnico del DUX Logroño, decimoquinto y penúltimo clasificado de la Liga F Moeve, como preparador físico para "aportar sus conocimientos y habilidades técnicas" y para "optimizar el rendimiento del equipo y potenciar las capacidades de cada jugadora", según indicó este jueves el club logroñés en una nota de prensa.

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Deusto y Euneiz (Bilbao y Vitoria), Bezares destaca en el análisis y aplicación de principios biomecánicos para optimizar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones, en el diseño, implementación y evaluación de programas de entrenamiento físico adaptados a diversas poblaciones y objetivos, en la lanificación y gestión de actividades físico-deportivas en diferentes entornos y comunidades, y en la promoción de hábitos saludables y desarrollo de estrategias para fomentar la actividad física y el deporte en diferentes grupos específicos.

El nuevo integrante del cuerpo técnico del equipo riojano ha desarrollado su experiencia profesional en el Real Madrid como monitor deportivo, donde supervisó y perfeccionó técnicas deportivas para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones y organizó actividades y eventos deportivos para diferentes grupos de edad y niveles. Bezares ha realizado idénticas tareas también en Navarrete.

Durante su formación, Bezares destacó en áreas como el análisis y aplicación de principios biomecánicos, así como en el diseño y evaluación de programas de entrenamiento físico ajustados a diferentes poblaciones y objetivos. Su conocimiento le permitirá abordar las necesidades individuales de los jugadores y crear rutinas personalizadas que optimicen su rendimiento tanto en entrenamientos como en competiciones.

Además de su formación académica, ha acumulado experiencia organizando eventos deportivos como el Torneo Tierra de Alfareros en Navarrete, donde fue responsable de la gestión de presupuestos y recursos. Esto refleja su capacidad no solo en el ámbito deportivo, sino también en la planificación y ejecución de actividades que promueven el deporte entre los jóvenes.

Bezares comenzó su carrera en el fútbol como entrenador en el C.D. Tedeón entre 2017 y 2020, donde se encargó de diseñar y planificar sesiones de entrenamiento personalizadas para equipos de fútbol juveniles y adultos, de analizar y corregir técnicas de juego para mejorar habilidades tácticas y físicas de los jugadores, y de evaluar el rendimiento individual y colectivo utilizando herramientas tecnológicas y análisis de video..".

La llegada de Bezares se produce en un momento crucial para el DUX Logroño, que busca seguir consolidando al club con profesionales de alta cualificación y experiencia, apostando en esta ocasión por un preparador físico con una sólida formación teórica y práctica, y que se integra ya de inmediato en el cuerpo técnico comandado por el Director Deportivo Marcelo Raya y el primer entrenador del equipo riojano Héctor Blanco.

Bezares se suma al trabajo que durante tantas temporadas lleva realizando Miguel San Martín otro de los preparadores físicos del primer equipo del DUX Logroño, el club espera no solo que se alcancen nuevas cotas de rendimiento, sino también fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y superación.

El nuevo preparador físico comienza su labor de inmediato, trabajando codo a codo con el resto del cuerpo técnico y las jugadoras para preparar al equipo para los próximos desafíos.