Archivo - El presidente de Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, posan a su llegada a una reunión en la sede del Ministerio, a 28 de agosto de 202 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha sido el sindicato elegido para ejercer como la representación social de las futbolistas en la negociación del Convenio Colectivo de la Liga F Moeve, la Primera División femenina, aunque los otros que forman parte del banco social, FUTPRO, Futbolistas ON y CC.OO, han impugnado el resultado ante la justicia porque el organismo que preside David Aganzo ha llevado a cabo el proceso electoral "de manera unilateral, sin el consentimiento ni la participación del resto de organizaciones sindicales que forman parte del banco social".

Según indicó la asociación en un comunicado este miércoles, "una vez terminado el proceso, las futbolistas han respaldado de manera mayoritaria a la AFE con 177 votos (85,10 por ciento) de los 208 válidos emitidos". FUTPRO, que había sido el elegido para la anterior negociación, recibió 28 votos, y Futbolistas On, uno.

"Este respaldo vuelve a situar a AFE como la organización de referencia para las futbolistas profesionales, y refuerza el trabajo desarrollado por el sindicato en defensa de sus derechos laborales. Un resultado que da más fuerza a nuestra Asociación, que también obtuvo un apoyo mayoritario por parte de los futbolistas de Primera y Segunda División hace unas semanas en el mismo proceso", celebró el sindicato que preside David Aganzo.

Este remarcó que afronta "esta nueva etapa con la responsabilidad y el compromiso de representar a las futbolistas en la negociación colectiva, trasladando sus necesidades e inquietudes y trabajando para seguir impulsando avances que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del fútbol femenino en España".

"AFE quiere agradecer la confianza depositada por las jugadoras, así como la colaboración de las personas integrantes de las mesas electorales y de todas las que han contribuido al correcto desarrollo del proceso. Este respaldo supone un estímulo para seguir trabajando con cercanía, responsabilidad y firmeza en la defensa de los intereses del colectivo", sentenció la asociación.

IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL RESTO DEL BANCO SOCIAL

Sin embargo, los otros tres sindicatos que forman parte del banco social de esta negociación anunciaron posteriormente en un comunicado conjunto que han impugnado este proceso electoral "promovido" por la AFE y que lo ha llevado a cabo "de manera unilateral, sin el consentimiento ni la participación del resto de organizaciones sindicales que forman parte del banco social, y sin haber alcanzado un acuerdo previo sobre un reglamento electoral consensuado, transparente y aceptado por todas las partes".

FUTPRO, Futbolistas On y CC.OO recalcaron que durante las distintas reuniones mantenidas en el SIMA, las diferentes asociaciones "insistieron reiteradamente en la necesidad de acordar un procedimiento común que garantizara unas elecciones democráticas, limpias y representativas". "Sin embargo, AFE decidió avanzar por su cuenta, sin atender a esa voluntad de consenso y sin sentarse a negociar de forma real el reglamento electoral con el conjunto del banco social", puntualizaron.

Para estos tres sindicatos, "resulta especialmente llamativo" que, en el desarrollo de este proceso, no se haya pasado por vestuarios de clubes como "FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, SD Eibar y Badalona Women", algo que "refuerza las dudas sobre la representatividad, equilibrio y garantías del procedimiento impulsado unilateralmente".

"Queremos dejar claro que queremos que las futbolistas voten y defendemos que las jugadoras deben poder ejercer su derecho a decidir quién las representa. Pero ese derecho debe ejercerse dentro de un proceso democrático, consensuado, con garantías y respetuoso con todas las organizaciones sindicales que representan a las futbolistas", añadieron.

Por eso, consideran que "unas elecciones impulsadas de forma unilateral, sin acuerdo entre sindicatos y sin la participación de FUTPRO ni de Futbolistas ON, no pueden presentarse como un proceso plenamente legítimo ni representativo del conjunto de las jugadoras".

Igualmente, los tres sindicatos nos preocupa "el daño que esta situación está generando en las jugadoras, que no deberían verse involucradas en una disputa sindical que tendría que haberse resuelto fuera de los vestuarios, mediante diálogo, responsabilidad y respeto institucional". "Mientras se las sitúa en medio de un conflicto que no les corresponde soportar, se retrasa lo verdaderamente importante: la negociación de mejoras reales en sus condiciones laborales, profesionales y sociales", critican.

"Por todo ello, FUTPRO informa de que estas elecciones han sido debidamente impugnadas ante la Audiencia Nacional, tras los intentos realizados en el marco del SIMA para alcanzar una solución acordada. Reiteramos nuestro compromiso con la democracia sindical, con la libertad de las futbolistas para elegir a sus representantes y con una negociación colectiva fuerte, plural y verdaderamente representativa", confirmaron.

Los tres sindicatos insisten en que "las futbolistas merecen votar", pero que "merecen hacerlo en un proceso justo, consensuado y con todas las garantías". "Nuestro objetivo es claro: no perder tiempo y seguir avanzando en derechos para las futbolistas. Estamos preparadas para negociar el III Convenio Colectivo de manera inmediata, sin retrasos innecesarios y poniendo siempre en el centro a las jugadoras", sentencian.