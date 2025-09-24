Fútbol.- AMP. El agente de Raúl González niega que se haya ofrecido al Borussia Mönchengladbach alemán

BERLÍN 24 Sep. (dpa/EP) -

Ginés Carvajal, agente del exfutbolista y técnico Raúl González Blanco, desmintió este miércoles la información publicada por 'Sport Bild' que apuntaban a que el exentrenador del Real Madrid Castilla se habría ofrecido al banquillo del Borussia Mönchengladbach.

El agente Ginés Carvajal y Alexis Portselis, que representa al exjugador en Alemania, afirmaron a Sky que la información publicada por el semanario 'Sport Bild' no era cierta. "No podemos confirmar las informaciones de Sport Bild y podemos informarles de que no hemos ofrecido a Raúl al Mönchengladbach. ¡Esas informaciones no son ciertas!", señaló Carvajal.

Así respondió a la información publicada por 'Bild' que apuntaba a que el agente del exjugador habría propuesto al que fuera delantero del Real Madrid y la selección española al Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga.

Raúl González, que entrenó durante seis años (2019-2025) al Real Madrid Castilla, ha estado vinculado en varias ocasiones con clubes alemanes, sobre todo, al Schalke 04, equipo en el que jugó en la recta final de su carrera profesional.

El Mönchengladbach destituyó a Gerardo Seoane, técnico suizo de origen español, después de disputadas solo tres jornadas de la liga alemana, y el entrenador del filial del club alemán, Eugen Polanski, se hizo cargo entonces del primer equipo de forma interina.

Los dirigentes del club consideran que Polanski podría hacerse con el puesto de forma permanente según sea su rendimiento inmediato, aunque 'Bild' informa de que Raúl González se ha ofrecido a la entidad para hacerse cargo del banquillo del cinco veces campeón de la Bundesliga, aunque su entorno ahora lo niega.