Archivo - 12 November 2025, United Kingdom, London: UEFA President Aleksander Ceferin attends the UEFA EURO 2028 launch at Below The Lights. UEFA EURO 2028 will take place in the UK and Republic of Ireland. Photo: James Manning/PA Wire/dpa - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, se presentará a un cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol europeo, cargo en el que fue elegido por primera vez en 2016, según confirmó este jueves el organismo.

Ceferin, que fue elegido por primera vez en 2016, reemplazando al francés Michel Platini, comunicó a los dirigentes de las federaciones nacionales su intención de presentarse a la reelección en una reunión celebrada en Berlín este jueves. El esloveno ya descartó públicamente presentarse a la presidencia de la FIFA contra Gianni Infantino.

"Durante una reunión celebrada en Berlín, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, anunció a los presidentes y secretarios generales de las 55 federaciones miembro de la UEFA que se presentaría a un último mandato y continuaría liderando la organización más allá de 2027", señaló el ente rector del fútbol europeo.

Este recordó que "en los últimos meses" las propias federaciones nacionales "le habían solicitado unánimemente que reconsiderara su decisión inicial de no optar a la reelección". "El Sr. Ceferin ha accedido a ello y ha confirmado su intención de presentarse a la reelección en el 51 Congreso Ordinario que tendrá lugar en Astaná (Kazajistán) el 22 de abril de 2027. Su decisión responde también a las muestras de apoyo y aliento recibidas de otras partes interesadas del fútbol europeo", añadió.

"Quiero agradecer a las federaciones miembro su confianza. Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años y lo hemos hecho como un solo equipo. Aún queda una labor importante por delante y, por ello, he aceptado su petición", remarcó Ceferin.

El esloveno dejó claro que su "ambición sigue siendo la misma". "Es mantener unido al fútbol europeo, fortalecer nuestro deporte y dejar la UEFA preparada para la próxima generación. También estoy profundamente agradecido a mi familia, esta decisión exige mucho de ellos también, y no habría podido tomarla sin su comprensión y apoyo", subrayó.

El actual presidente del organismo europeo solo puede volver a presentarse en una ocasión más por limitación de mandatos y durante el Congreso de la UEFA de 2024 en París dijo que se retiraría una vez finalizara este tercer mandato en 2027.