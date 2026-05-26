AMP.- Alexia Putellas deja el Barça tras 14 temporadas

May 23, 2026, Oslo, Nordre Aker, Norway: OSLO, NORWAY - 23 MAY 2026: Captain Alexia Putellas of FC Barcelona Femeni brings the trophy to her teammates after the 2026 UEFA Women's Champions League Final match between FC Barcelona Femeni and OL Lyonnes at U - Alexandra Fechete / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Alexia Putellas dejará el FC Barcelona a final de temporada después de 14 años en el primer equipo, ha confirmado este martes el club azulgrana, del que se marcha después de conquistar 38 títulos y dos Balones de Oro.

La catalana, de 32 años y que llegó al conjunto 'culer' en el año 2012 procedente del Levante UD, se despedirá del club blaugrana en un acto que tendrá lugar este miércoles a las 11.00 horas en el Spotify Camp Nou.

Posteriormente, ese mismo día, disputará su último partido en casa en el Estadi Johan Cruyff ante la Real Sociedad, antes de vestir la camiseta azulgrana por última vez en la última jornada de la Liga F el domingo frente al Madrid CFF.

De esta manera, la doble Balón de Oro y capitana del equipo cierra su capítulo en el Barça tras haber disputado 507 partidos, una cifra que la sitúa como la segunda jugadora de la historia con más apariciones con la camiseta del Barça, solo por detrás de Melanie Serrano (516).

Además, es la máxima goleadora de la historia, con 232 goles, y ha conseguido un total de 38 títulos vestida de azulgrana: cuatro Champions, diez Ligas, diez Copas de la Reina, seis Supercopas de España y ocho Copas Catalunya.

La centrocampista de Mollet del Vallès es, además, la primera Balón de Oro femenino del club, al ganar dos trofeos consecutivos en los años 2021 y 2022, dos cursos en los que también se llevó el Premio FIFA The Best y el trofeo de la UEFA a Jugadora del Año. Además, con la selección española cuenta con un Mundial y dos Ligas de las Naciones.

Todo tras una carrera en la que ha tenido que superar graves lesiones que, lejos de apartarla de la élite, han reforzado su leyenda. "No sólo ha vuelto después de cada golpe, sino que lo ha hecho para seguir liderando, seguir siendo decisiva y demostrar que los grandes referentes también se construyen en la adversidad", destacó el club catalán.

"Su trayectoria, por tanto, no es sólo un éxito personal sino un legado colectivo. Es la prueba de que el Barça Femenino ha crecido de la mano de una capitana irrepetible, una jugadora que ya es, sin lugar a dudas, un icono eterno del club y del fútbol mundial", finalizó.