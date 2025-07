AMP.- Álvaro Carreras: "Abro una puerta gigante, estoy preparado para darlo todo"

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo español Álvaro Carreras, nuevo fichaje del Real Madrid, afirmó este martes que "es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa" y aseguró que está "preparado para darlo todo" por su nueva camiseta, después de "cerrar un puerta" en el Benfica y "abrir otra gigante".

"Significa todo fichar por el Real Madrid, es cumplir un sueño, volver a la que fue mi casa tres años. Aquí tengo experiencias increíbles. Estoy viviendo un sueño, con muchísimas ganas de afrontar este reto y deseando empezar", expresó el ferrolano a la prensa en la sala de prensa de la ciudad deportiva del club en Valdebebas.

El lateral reconoció que el proceso hasta llegar a Madrid "ha sido largo". "Siempre en el fútbol se habla mucho", dijo sobre los rumores previos a su llegada procedente del Benfica. "Yo estaba enfocado en mi ex equipo, teníamos el reto del Mundial, pero ahora comienzo una nueva etapa, cierro una puerta para abrir otra gigante. Estoy con muchísimas ganas de empezar ya, de afrontar una temporada que va a ser brillante", agregó.

"Cuando llegué al Benfica firmé por varios años, estaba tranquilo allí, tenía que respetar todo, porque al final es el club donde me dio todo, estoy eternamente agradecido, me dieron la oportunidad, yo tenía que hacer mi trabajo, seguir a lo mío y al final todo se dio. Hasta el último momento no me lo creía, estoy viviendo un sueño, siempre he soñado con estar aquí. Estoy preparado para darlo todo de mí por esta camiseta", comentó, antes de confesar que este es "el día más feliz" de su vida.

Y tampoco le pesa la cifra de traspaso que paga el Real Madrid por su incorporación, sobre los 50 millones de euros aproximadamente. "Yo no me baso en eso. Estoy completamente seguro de lo que soy, de lo que puedo dar. En el tema números, el fútbol hoy en día mueve todo eso, pero yo estoy tranquilo", señaló.

Ahora, el joven jugador, que lucirá el dorsal 18, inicia una nueva etapa, con Xabi Alonso como técnico, con el que ya ha hablado. "Me ha dado la enhorabuena, me ha dicho que mucha suerte en esta nueva etapa. Y la posición, donde haga falta, en el club de mis sueños, donde haga falta ahí estaré, me dejaré todo y daré todo por esta camiseta", dijo preguntado por su posición favorita.

"Es difícil describirse uno mismo, pero me siento un jugador pues que le gusta tener la pelota, físicamente me gusta ir hacia adelante, también ayudo hacia atrás, porque es mi trabajo primero es ayudar atrás, pero, sobre todo, apoyar y dar lo máximo de mí todos los días", se definió.

Ahora, Fran García y Ferland Mendy serán su competencia. "Son dos jugadores con un grandísimo nivel, yo vengo a trabajar en mí, a ayudar al equipo, a hacer lo que haga falta y a seguir haciendo historia y conseguir títulos", comentó sobre sus compañeros.

"PROMETO ESTAR A UN NIVEL MUY ALTO POR EL EQUIPO DE MIS SUEÑOS"

Además, Marcelo Vieira y Roberto Carlos fueron su "inspiración durante muchos años". "Estuve aquí tres años y me tocó poder ver a Marcelo en directo, ha sido un lujo. Los dos son mis referentes", confesó.

Y prometió esfuerzo y dedicación, como en su rendimiento en la Champions la pasada temporada, cuando se vio las caras con Lamine Yamal. "El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente, es verdad que los partidos de Champions he estado a un nivel muy bueno, pero yo creo que durante toda la temporada he estado muy bien y les prometo que estaré a un nivel alto por el equipo de mis sueños", defendió.

Antes, Carreras habló en el acto oficial de presentación, donde agradeció las palabras del presidente, Florentino Pérez, hacia su familia. "Quería continuar agradeciendo al Real Madrid por la confianza depositada en mí para hacer posible la vuelta a la que fue mi casa durante tres años, en la que salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre", comenzó el lateral su discurso.

El joven futbolista, de 22 años, aseguró que tiene "muchas ganas" de vestir la camiseta del Real Madrid. "Es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa, es el mejor club del mundo. Prometo dar todo de mi parte al equipo para seguir creciendo y consiguiendo títulos juntos", defendió.

"Tampoco quiero olvidarme de lo más importante de mi vida, mi familia. Que sin ellos no sería posible nada de lo que estoy consiguiendo. Y sin olvidarme de mi gran apoyo incondicional, Ginés Carvajal -su representante-. Muchas gracias y ¡Hala Madrid!", concluyó sus palabras el futbolista.

El lateral izquierdo español se convirtió este lunes en nuevo jugador del Real Madrid, club con el que llegó a un acuerdo para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Benfica portugués.

Carreras se formó en la cantera del conjunto merengue, donde jugó entre 2017 y 2020 en las categorías cadete y juvenil. En la temporada 2020-21, fichó por el Manchester United, disputando ese curso 23 encuentros y marcando 3 goles con el filial de los 'Diablos Rojos'.

Después de ser elegido mejor jugador sub-23 del club inglés esa campaña, se marchó cedido un año al Preston y, en septiembre de 2023, al Granada, hasta que en enero de 2024 acaba cedido en el Benfica la temporada 2023-24.

El club portugués completó su traspaso definitivo el pasado verano. Y este último curso fue el de su consolidación en la élite, jugando un total de 52 encuentros, en los que celebró 4 tantos y repartió otras 4 asistencias. Además, sumó a su palmarés la Taça de Portugal, su único trofeo hasta el momento.

El joven lateral izquierdo, de Ferrol y 22 años, llega al Real Madrid después de un largo tira y afloja entre el club merengue y el portugués, con el que llegó a disputar el reciente Mundial de Clubes. Un torneo en el que también ha mostrado un gran nivel Fran García, actual dueño del carril izquierdo madridista y con el que deberá competir Carreras por un puesto en el once. Esta llegada, además, cerraría la puerta de la continuidad a Ferland Mendy, que sigue lesionado.