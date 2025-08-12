AMP. Álvaro Morata critica al Galatasaray en su despedida: "Tuve que renunciar a parte de mi salario"

El delantero español llega al Como 1907 cedido con obligación de compra

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Álvaro Morata se ha convertido este martes en nuevo jugador del Como 1907, cedido y con obligación de compra, tras haberse ido de un Galatasaray SK sin "más remedio" que "renunciar" a una "parte" de su salario porque "hay principios que nunca deben romperse" y en el club turco --en su opinión-- "no se cumplió la palabra dada".

"Quiero agradeceros sinceramente el afecto, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera", comenzó Morata su mensaje de despedida del Galatasaray.

A través de sus redes sociales, reveló que su "experiencia" no había sido positiva. "Hubo momentos en los que no se cumplió la palabra dada ni se respetaron los valores fundamentales. Hasta el final, no se cumplieron los compromisos adquiridos, hasta el punto de que no me quedó más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo", dijo al respecto.

"Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalidad en los que creo", agregó Morata.

Luego el futbolista madrileño consideró que "es justo dar a los aficionados la verdadera explicación de lo ocurrido" con su situación, habiendo roto un vínculo con el club turco que estaba vigente hasta enero de 2026. "Vosotros y la ciudad de Estambul permanecerán siempre en mi corazón, y os deseo lo mejor, hoy y en el futuro", expresó.

También habló de su reciente entrenador, Okan Buruk, y "su fantástico equipo". "Estoy seguro de que seguiréis escribiendo la historia del Galatasaray. Mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros por los momentos que hemos compartido, y a todas las personas que trabajan en las instalaciones de entrenamiento", zanjó su mensaje en Instagram.

Morata llegó cedido al Galatasaray procedente del AC Milan en febrero de 2025, disputando desde entonces un total de 16 encuentros, en los que marcó siete goles y dio tres asistencias hasta terminar levantando la Superliga y la Copa en Turquía. Ahora, el atacante madrileño se ha unido al proyecto dirigido por Cesc Fàbregas en la Serie A italiana.

"El Como 1907 anuncia la llegada, cedido con obligación de compra, de Álvaro Morata. Un delantero formado en algunos de los mejores equipos del mundo, llega con una trayectoria que abarca el Real Madrid, la Juventus, el Chelsea, el Atlético de Madrid, el AC Milan y la selección española", subrayó la entidad del Lago en su página web.

"Con sus clubes, Morata ha ganado dos Ligas de Campeones, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes de la FIFA, dos títulos de la Serie A, dos títulos de LaLiga y un título de la Superliga turca. Su palmarés también incluye la Copa de Italia, la FA Cup, la Europa League y varias Supercopas nacionales", resumió la nota de prensa del Como.

"Con España, Morata suma 86 partidos internacionales y 37 goles, lo que lo sitúa entre los máximos goleadores históricos del país. Capitaneó a la selección nacional hasta la victoria en la Eurocopa 2024 y en la Liga de Naciones 2023, liderando desde el frente en el máximo escenario", añadió el comunicado oficial de la entidad lombarda.

El propio Morata admitió estar "muy contento" de fichar por el equipo de Fàbregas. "El año pasado, jugando contra ellos, pude apreciar al equipo y el proyecto; se nota que tienen mucha ambición. Prometo a la afición y al club que daré el 100% en cada entrenamiento y en cada partido", declaró en su primera entrevista con la entidad lombarda.

"Conozco a Álvaro desde hace muchos años y siempre he admirado su forma de jugar y su porte. Es un delantero inteligente que ha dado en los momentos más importantes y un compañero que anima a todos a su alrededor. Estamos muy contentos de tenerlo aquí", concluyó Fàbregas.