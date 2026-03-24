10 March 2026, Spain, Madrid: Atletico Madrid's Antoine Griezmann scores his side's second goal of the game during the UEFA Champions League round of sixteen, first leg match between Atletico Madrid and Tottenham Hotspur at the Riyadh Air Metropolitano in - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Antoine Griezmann pondrá fin a su segunda etapa en el Atlético de Madrid cuando termine la actual temporada 2025-2026 para proseguir su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer estadounidense, según confirmó este martes en el conjunto rojiblanco.

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", señaló el equipo madrileño en su página web.

Por su parte, su nuevo equipo dio la bienvenida "al icono del fútbol mundial y campeón del Mundial 2018". "Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-2028, con opción a extenderlo a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia", indicó el Orlando City SC, que en sus redes sociales puso fotos de la firma del contrato del jugador.

Griezmann aterrizó en el Atlético de Madrid en el verano de 2014 procedente de la Real Sociedad y pasó una primera etapa como colchonero hasta 2019, cuando fichó por el FC Barcelona, para regresar en 2021, primero como cedido y posteriormente con contrato hasta este 30 de junio 2026, a las órdenes de Diego Pablo Simeone, un entrenador que siempre le ha cuidado y potenciado.

Ahora, el de Macon, que el pasado sábado cumplió 35 años, se podrá centrar plenamente en el fin de temporada del equipo rojiblanco en conseguir el título de la Copa del Rey Mapfre, con la final el próximo 18 de abril precisamente ante su primer equipo en España, la Real Sociedad, y en avanzar todo lo posible en la Liga de Campeones, con duelo de cuartos de final ante su otro antiguo club, el FC Barcelona.

Hasta el momento, el francés ya ha entrado en la historia del Atlético de Madrid ya que es su máximo goleador histórico, con 211 dianas, 38 más que Luis Aragonés, al que superó en enero de 2024, mientras que suma hasta el momento 488 partidos con la camiseta colchonera, siendo el cuarto futbolista que más en un club con el que ha ganado la Supercopa de España en 2014 y la Liga Europa y la Supercopa de Europa de 2018.

"El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales", remarcó el Atlético.

GRIEZMANN: "ME QUEDAN MESES CON ESTA CAMISETA"

"No es fácil poner palabras a lo que siento porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el 'Atleti' podemos entender", señaló Griezmann en un escrito en la web del equipo madrileño.

En él, el campeón del mundo pide dejar "de momento, el futuro en el futuro". "Porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League", subrayó.

"Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti", sentenció Griezmann.

Este también expresó en la web de su nuevo club su felicidad por su próxima nueva aventura. "Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció. Tengo muchas ganas de hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía del Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas", recalcó el francés.

"La llegada de Antoine a Orlando representa un hito no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros aficionados y la MLS. Es uno de los jugadores más talentosos, exitosos e influyentes de su generación, y su decisión de elegirnos refleja la misión y la cultura de nuestro club. Nuestro objetivo es construir una plantilla de primer nivel cada año y la incorporación de un jugador de clase mundial refuerza ese compromiso y nuestra confianza en el potencial del club", admitió Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.