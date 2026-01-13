Fútbol.-AMP. Arbeloa: "Si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente"

Alvaro Arbeloa during the training day of Real Madrid ahead the Spanish Cup, Copa del Rey, football match against Albacete Balompie at Ciudad Deportiva Real Madrid on January 13, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comentado este martes que si quisiera ser José Mourinho "fracasaría estrepitosamente" y ha comentado que es "un día especial para" él, aunque es consciente de la "responsabilidad" que tiene, y ha apuntado que se enteró que iba a ocupar el banquillo blanco "minutos antes de que saliese el comunicado oficial".

"No he hablado con Mourinho todavía, fui un privilegio. Es un honor ser entrenado por José Mourinho y tengo una gran relación con él, pero no he hablado con él. Fue una persona que influyó mucho en mí y que la llevo dentro de mí. Pero yo voy a ser Álvaro Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca. Estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente", afirmó el nuevo entrenador del Real Madrid en su primera comparecencia en el cargo.

Arbeloa apuntó que es "un día especial", como lo han sido todos los días que ha formado parte del Real Madrid. "Tengo 42 años, 20 en esta casa y cada día que he pasado en el mejor club del mundo y la historia ha sido especial. Hoy por supuesto es uno de ellos, pero consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea", señaló.

El nuevo técnico blanco confesó que le comunicaron durante la tarde de ayer que querían que "tomase la responsabilidad" y el puesto de entrenador del primer equipo, "minutos antes de que saliese el comunicado oficial". "Claro que hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que me une con él y lo mucho que le aprecio y le quiero, y sé que es mutuo", añadió.

Sobre la duración de su contrato, el salmantino recalcó que lleva 20 años en el club y que estará "hasta que el Real Madrid quiera que esté". "Esta es mi casa, así lo siento y así será siempre", agregó.

"Tenemos una gran plantilla y un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo cuál es la exigencia del Real Madrid. No se nos puede olvidar que hay jugadores que tienen seis copas de Europa y ganar con este escudo solo se puede hacer a base de esfuerzo, sacrificio y constancia. Eso es lo que ha llevado al Real Madrid a ser el mejor club de la historia y a tener el mayor palmarés del fútbol mundial", dijo sobre el vestuario del Real Madrid.

Además, agregó que no hay nadie más interesado en el que el Real Madrid gane títulos que "los jugadores". "Sé lo que es ser jugador del Real Madrid, lo que es ganar y la felicidad que también transmitimos a millones de aficionados. Son muy autoexigentes. Ha sido un primer día muy bueno, una buena primera toma de contacto", subrayó.

El ex técnico del Castilla incidió en que están en una "gran disposición en las tres competiciones". "Sé poco lo que quiero, pero los importantes son ellos, que se puedan expresar, que sean felices y que disfruten en el campo. Es un privilegio enorme para todos nosotros. Y no me preocupa otra cosa que tener la ambición y la ilusión de luchar por todos los títulos", reiteró.

"El Real Madrid lleva 123 años de historia y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien. Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions y era porque se iba a su casa a regar el jardín. Todos tenemos muy claro lo que es jugar bien y lo que quiere el aficionado. Este club exige ganar, ganar y volver a ganar", explicó el exjugador del Real Madrid.

Arbeloa ensalzó la cantera del Real Madrid, a la que considera "la mejor del mundo". "Los canteranos me han traído hasta aquí. Saben que tienen una grandísima oportunidad, que ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. También conocen la exigencia del Real Madrid, y por supuesto que cuento con ellos", aseguró.

Sobre los diferentes entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera, afirmó que tuvo "muchos, muy buenos y muy dispares". "Fueron muy importantes en mi carrera profesional y una gran influencia en lo que ahora soy como entrenador. Evidentemente uno tiene su forma de ser e intenta coger lo mejor de cada uno. Ha sido un privilegio y un honor ser entrenado por todos ellos y ojalá me vaya a la mitad de bien que a muchos de ellos", anexionó.

El nuevo entrenador del Real Madrid también tuvo palabras de elogio para Vinícius Junior: "Tengo una suerte enorme de contar con Vinícius Junior, que es de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y querido por toda la afición. El Vini del pasado domingo es el que queremos ver, un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que juega, que es capaz de desequilibrar un clásico y de marcar diferencias".

En cuanto a la relación con los jugadores, apuntó que todos "parten desde cero". "Es un nuevo comienzo. No creo que le pregunten a los jugadores del Castilla si me he portado mal con ellos o no. Este es un nuevo comienzo para todos. Todo están con muchas ganas, les he visto que tienen esa ilusión por hacer una gran temporada y por que todo nos vaya bien", reseñó.

Por último, habló de la vuelta del preparador físico Antonio Pintus al equipo. "Para mí es un privilegio tenerlo en el cuerpo técnico. Tiene cinco Copas de Europa a sus espaldas. Es un preparador físico excepcional, de los mejores del mundo. Tiene su método y todos sabemos lo bien que le ha funcionado", concluyó.