Fútbol.- AMP. El argentino Franco Mastantuono jugará cedido en la Fiorentina la temporada 2026-27

Franco Mastantuono of Real Madrid CF looks on during the Real Madrid training session held in collaboration with CD Leganes at Alfredo Di Stefano stadium on July 28, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Franco Mastantuono jugará la temporada 2026-27 como cedido en la Fiorentina italiana, después del acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y el club italiano, según comunicó la entidad merengue.

Mastantuono, de 18 años, reforzará el conjunto dirigido por el italiano Fabio Grosso hasta el 30 de junio de 2027, con el objetivo de seguir cogiendo experiencia en el fútbol europeo y de aportar en el último tercio del campo.

El atacante disputó la temporada pasada con el Real Madrid, su primera campaña en Europa tras su salida de River Plate, participando en 35 partidos en los que anoto tres goles y repartió una asistencia entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones.

Mastantuono, que cumplirá 19 años el próximo viernes 14 de agosto, se formó en las inferiores de River Plate y debutó en el primer equipo con tan solo 16 años, disputando un total de 64 partidos y marcando 10 goles defendiendo la camiseta de los 'Millonarios'.

Después, el Real Madrid apostó por el joven jugador, aunque su impacto no ha sido el esperado, después de un desembolso de más de 60 millones de euros por parte de la entidad madridista, por lo que ahora busca más minutos de rodaje en el conjunto italiano para después regresar más maduro al conjunto blanco, en una operación que recuerda a la de Endrick con el Olympique de Lyon el curso pasado.

En declaraciones a los medios del club italiano, Mastantuono confesó que es "un día muy especial", porque "tenía muchas ganas de llegar" a la 'Fiore'. "Es un equipo con mucha historia y la verdad me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande", expresó.

"El campo de entrenamiento es increíble, muy lindo, la gente es muy servicial, muy buena", destacó el argentino, que desveló que habló con algún compañero de selección sobre la decisión de ir a la Fiorentina. "Me recomendaron mucho venir, me hablaron muy bien del club, así que también fue un motivo por el cual elegí la Fiorentina", relató.

Mastantuono habló con el técnico Fabio Grosso, que le ha recibido "de la mejor manera". "Ya espero poder entrenar pronto para jugar", deseó. "Mis principales características son gambetear, ir para adelante, ser un jugador que llega al área contraria. Y me gustaría mejorar la parte defensiva, que aquí en Italia se trabaja mucho", analizó.

"Gracias por el cariño que recibí ayer cuando llegué y saben que aquí van a tener un jugador para dar pelea y para luchar por los objetivos", concluyó Franco Mastantuono dirigiéndose a la afición del conjunto italiano.