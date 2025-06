AMP.- El Atlético de Madrid se despide de Reinildo Mandava, César Azpilicueta y Axel Witsel

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los defensas Reinildo Mandava y Axel Witsel y el español César Azpilicueta dejan el Atlético de Madrid, club con el que finalizan contrato este verano y que agradeció su "pundonor y entrega" al mozambiqueño, su "dedicación y esfuerzo" al belga y su "compromiso y liderazgo" al navarro, según un comunicado.

"Reinildo Mandava afrontará una nueva etapa profesional y no continuará visitando los colores rojiblancos una vez finalizada su vinculación contractual con nuestro club este lunes 30 de junio de 2025", informó la entidad, que también agradeció al mozambiqueño su "pundonor y entrega" en su etapa como rojiblanco.

El defensa, que llegó al Atlético en enero de 2022, deja el club rojiblanco tras tres temporadas y media, a lo largo de las cuales disputó 103 partidos entre Liga, Copa del Rey, Champions y Mundial de Clubes, superando además una grave lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en enero de 2023.

Reinildo se despidió del club y su afición con una declaraciones publicadas por la entidad en su página web. "Muchas gracias al club por darme la oportunidad de formar parte de la gran familia rojiblanca; a mis compañeros, que me trataron fenomenal desde mi llegada; al 'capi' Koke, que desde primer día, antes de conocernos, me visitó y me hizo sentir que estaba viviendo un sueño", reveló.

"Y a los aficionados, por el enorme cariño que siempre me han transmitido y por ponerme el vello de punta en muchos momentos. Sois los mejores del mundo. Siempre seguiré apoyando a este club. ¡Aúpa Atleti!", agregó el jugador.

Así, desde el Atlético de Madrid agradecieron "su dedicación y esfuerzo" en sus más de tres años en la entidad rojiblanca. "Y le deseamos mucha suerte a todos ellos en sus próximas etapas profesionales y personales", concluyó el comunicado.

El club también anunció este lunes el adiós del defensa español César Azpilicueta. "César Azpilicueta afrontará una nueva etapa profesional y no continuará visitando los colores rojiblancos una vez finalizada su vinculación contractual con nuestro club este lunes 30 de junio de 2025", emitió un comunicado el club.

El defensa navarro, que cumplirá 36 años el próximo mes de agosto, se despide del Atlético después de fichar como rojiblanco en verano de 2023. A lo largo de las dos últimas temporadas, Azpilicueta ha disputado 54 encuentros, como un jugador polivalente para el técnico Diego Pablo Simeone, jugando tanto en el eje de la zaga como de lateral derecho.

"Ha sido un placer y un orgullo haber formado parte de la familia rojiblanca. He tenido la suerte de compartir el día a día con un grupo humano increíble, dentro y fuera del campo. Gracias a todos ellos por hacerme sentir parte de esta familia desde el primer momento", señaló el navarro para despedirse de la disciplina rojiblanca.

Mientras que el Atlético de Madrid agradeció su "dedicación y esfuerzo", así como su "compromiso y liderazgo" vistiendo la camiseta rojiblanca. "Le deseamos mucha suerte en sus próximas etapas profesionales y personales", expresó el comunicado.

Posteriormente, la entidad informó también de que el belga Axel Witsel finalizaba este lunes su contrato y no continuaría vistiendo de rojiblanco. Witsel, tanto que se ha desenvuelto tanto de defensa como de centrocampista, abandona el Atleti tras tres campañas.

Llegó al club en la temporada 2022-23, y en total ha disputado como jugador colchonero 116 compromisos oficiales entre Liga, Copa, Champions, Supercopa de España y Mundial de Clubes, anotando tres tantos. "Desde el Atlético de Madrid agradecemos su dedicación y esfuerzo durante su estancia en nuestro equipo y le deseamos mucha suerte en sus próximas etapas profesionales y personales", indicó.

El ya exjugador rojiblanco quiso despedirse de la que ha sido su afición. "Gracias por la confianza, la pasión y el apoyo incondicional. Ha sido un honor defender esta camiseta y siempre guardaré un recuerdo muy especial de esta etapa de mi carrera", subrayó Witsel.