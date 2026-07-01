Fútbol.- AMP. El Atlético de Madrid ficha a la defensa Lucía Rodríguez y rescinde el contrato de Chinchilla

Archivo - Lucia Maria Rodriguez Herrero of Real Sociedad runs with the ball during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Alfredo Di Stefano stadium on December 06, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spa - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lateral española Lucía Rodríguez ha fichado este miércoles por el Atlético de Madrid hasta 2030, mientras que la atacante costarricense Priscila Chinchilla deja la entidad colchonera después de su llegada el pasado mes de enero, tras un acuerdo entre la futbolista y el club para la rescisión de su contrato, que le vinculaba hasta junio de 2027.

"El Atlético de Madrid y Lucía Rodríguez han llegado a un acuerdo para que la futbolista se convierta en nueva jugadora de nuestro club. La defensora madrileña vestirá de rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030", apuntó el comunicado emitido por el club rojiblanco.

Formada en las categorías inferiores del Madrid CFF, Lucía llegó al primer equipo madrileño con el que debutó en la máxima categoría del fútbol español. En 2019, la madrileña se marchó a la Real Sociedad, club en el que militó durante dos temporadas disputando un total de 58 encuentros oficiales. En 2021, fichó por el Real Madrid donde, jugó 51 encuentros en dos campañas. En 2023 se marcharía al Sevilla, conjunto en el que jugó 27 partidos antes de regresar en 2024 a San Sebastián para disputar sus dos últimas temporadas en el cuadro vasco.

Lucía Rodríguez, que ha sido una de las futbolistas más utilizadas por la Real Sociedad en sus dos últimos años, comentó tras firmar su nuevo contrato como rojiblanca que el Atlético de Madrid es "un gran club" y que tener la oportunidad de "defender" su escudo es "un paso muy importante" para ella.

Por otro lado, los colchoneros confirmaron durante la jornada que habían llegado a un acuerdo con Priscila Chinchilla para la rescisión de contrato de la atacante costarricense. "La internacional por Costa Rica concluye su etapa como rojiblanca tras disputar 13 encuentros y marcar 2 goles", informó la entidad rojiblanco en un comunicado.

Chinchilla llegó libre procedente del Zenit ruso al Atlético en enero de este mismo año, cuando firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027, el cual finalmente no cumplirá. "Desde el club agradecemos su trabajo y profesionalidad durante su etapa en el club y le deseamos la mayor de las suertes en su próximo reto profesional", zanjó el comunicado.