Fútbol.- AMP. Barcelona apoya la candidatura del Spotify Camp Nou para acoger la final de la Champions masculina en 2029

Archivo - General view inside the stadium ahead during the training day of FC Barcelona open doors for the fans at the Spotify Camp Nou stadium on November 07, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó este martes presentar la candidatura de Barcelona como ciudad anfitriona para la celebración de la final de la Champions en 2029, impulsada también por el FC Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

En la misma línea, se aceptó el Acuerdo de Ciudad Anfitriona, que muestra la predisposición de la ciudad a acoger este evento. Se trata de dos trámites necesarios en caso de que el Spotify Camp Nou sea elegido como sede de la final de la Liga de Campeones masculina de 2029.

"La Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de Deportes, considera que la ciudad de Barcelona y el FC Barcelona presentan la mejor candidatura para albergar la final de la Champions en 2029", destacó el comunicado del Ayuntamiento.

Para el concejal de Deportes, David Escudé, "Barcelona siempre está abierta a la celebración de grandes eventos deportivos". "Damos todo el apoyo a la candidatura. La ciudad trabaja para organizar el mejor Grand Départ del Tour de Francia de la historia, aspira a ser sede de la final del Mundial de fútbol masculino 2030 y continuará trabajando en esta línea. Desde el Ayuntamiento se apuesta tanto por el deporte base como por el de élite para situar a Barcelona como ciudad referente deportiva a nivel mundial", destacó.

Por su parte, el consejero de Deportes, Berni Álvarez, considera que acoger la final de la Champions reforzaría "Barcelona y Cataluña como destinos de referencia en la organización de eventos deportivos relevantes de carácter mundial". "Desde el Govern, apostamos por atraer competiciones sostenibles y con impacto social y económico en todo el territorio catalán, y la candidatura del FC Barcelona para ser la sede de esta final encaja con nuestra visión de promover un turismo deportivo de calidad", agregó.

El pasado mes de octubre, la UEFA confirmó que el Spotify Camp Nou había presentado candidatura para acoger la final de la Champions en 2029 y que esta candidatura competirá con el estadio de Wembley, en Londres. El Comité Ejecutivo de la UEFA anunciará la sede elegida el próximo mes de septiembre.

La final de la Liga de Campeones masculina se celebra normalmente en estadios con una capacidad mínima de 65.000 personas, y en las últimas cuatro temporadas solo se han elegido estadios con más de 70.000 asientos. En caso de que se elija el Camp Nou, sería la tercera vez que Barcelona acogiera una final de la Liga de Campeones después de más de 20 años. La primera fue en 1989, con victoria del AC Milan sobre el Steaua de Bucarest (4-0), y la última, en 1999, la disputaron Manchester United y Bayern de Múnich y terminó con triunfo del conjunto inglés (2-1).

En otro comunicado, el FC Barcelona confirmó "formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la final de la Champions del año 2029", y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Así, el Club y las instituciones implicadas "han presentado la documentación inicial requerida con el objetivo de avanzar en el procedimiento y permitir a la UEFA evaluar la idoneidad de la candidatura, de acuerdo a los protocolos establecidos". Aunque, la formalización de la candidatura definitiva y la entrega del dossier completo, con toda la documentación necesaria para optar a ser sede de la Final, "está prevista para principios de junio de 2026", según informó el club.