AMP. El Bayern confirma que Kompany sufrió "un colapso" y que "permanecerá bajo atención médica"

10 October 2026, Bavaria, Augsburg: Bayern Munich coach Vincent Kompany pictured ahead of the German Bundesliga soccer match between FC Augsburg and Bayern Munich at WWK-Arena. Photo: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemä den Vorgaben der Bundesliga b - Tom Weller/dpa

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bayern Múnich ha confirmado que el entrenador del primer equipo, Vincent Kompany, sufrió "un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure" y que será sometido "a exámenes exhaustivos en el hospital", donde "permanecerá bajo atención médica", por lo que su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y los partidos en su ausencia.

"Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y los partidos", apunta el comunicado emitido por el club bávaro en 'X'.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, subrayó que la salud de Vincent Kompany "tiene la máxima prioridad" para ellos. "En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente. 'Vinnie' recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación", añadió.

Kompany había estado afectado por una infección viral la semana pasada. Durante la victoria por 6-1 contra el Leipzig el sábado pasado, Kompany sí dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido.