Fútbol.- AMP. El Bayern Múnich dice que ni Olise ni Díaz están en venta

Michael Olise of France controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Bronze Medal Match match between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MÚNICH (ALEMANIA), 28 (EP/DPA)

El director general del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha asegurado que los extremos internacionales francés Michael Olise, pretendido por el Real Madrid, y colombiano Luis Díaz "no están en venta", ya que su objetivo es ayudar al conjunto bávaro a "ganar todos los títulos".

En declaraciones hechas este martes en un acto celebrado en el club de prensa de Múnich, Dreesen afirmó que Olise se quedará "por supuesto" y que no ha habido ningún contacto por parte del Real Madrid. Los rumores surgieron durante el reciente Mundial, cuando algunas informaciones apuntaban a que Olise quería marcharse y había sondeado a sus compañeros de la selección francesa Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, que juegan en el club blanco.

Los responsables del Bayern ya habían declarado en ocasiones anteriores que Olise no estaba en venta. "Incluso si hubiera algo (una oferta), lo cual no es el caso, tendríamos que quererla", añadió Dreesen.

Olise llegó a Múnich en 2024 y tiene contrato hasta 2029. Su fichaje por el Bayern, procedente del Crystal Palace, supuso un desembolso de 55 millones de euros, mientras que su valor se ha más que triplicado hasta alcanzar los 170 millones de euros.

Tras 17 goles y 18 asistencias en 50 partidos durante la temporada 2024-25, el francés logró 25 goles y 28 asistencias en 57 partidos oficiales durante la pasada temporada.

Por su parte, Díaz llegó el año pasado procedente del Liverpool y también tiene contrato hasta 2029. Ha sumado 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos.

Dreesen se mantuvo tranquilo ante los rumores de una oferta de Arabia Saudí por el extremo colombiano. "Tenemos un equipo maravilloso. Empecemos la temporada, marquemos goles y veamos qué sale al final", manifestó.

El Bayern de Múnich ganó el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania la temporada pasada y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, y Dreesen espera algo similar para los ganadores del triplete de 2013 y 2020 esta temporada.

"Nuestra ambición es ganar siempre y conquistar todos los títulos. No podemos creer que vayamos a ganar la Liga de Campeones todos los años, pero esa debe ser nuestra ambición", comentó Dreesen.

Más urgente es la renovación del contrato del delantero estrella Harry Kane, cuyo contrato de cuatro años expira al final de la temporada y que el Bayern desea renovar a toda costa.

"Creo que hay un fuerte deseo por ambas partes. Y ahora tenemos que asegurarnos de que ese fuerte deseo coincida en los puntos en los que ambos se solapan", dijo Dreesen sobre Kane, que el martes cumplirá 33 años.

Olise, Kane y Díaz se encuentran entre los jugadores que aún están de vacaciones y no están en la concentración de pretemporada del equipo en la localidad bávara de Rottach-Egern, mientras que los jugadores que participaron en el Mundial, tanto de Alemania como de otros países, ya han vuelto a la acción.

Olise, su compañero en la selección francesa Dayot Upamecano y el capitán de Inglaterra, Kane, no regresarán al Bayern hasta que finalice su gira por Asia, que se prolongará hasta el 8 de agosto.

El Bayern comenzará la temporada con el partido de la Supercopa de Alemania el 22 de agosto contra el Borussia Dortmund. Su primer partido de la Bundesliga será seis días después, contra el VfB Stuttgart.

Dreesen afirmó que no espera grandes movimientos en el mercado de fichajes hasta entonces. "Hemos completado los fichajes más importantes", apuntó acerca de las incorporaciones del centrocampista marroquí Ismael Saibari y del lateral alemán Nathaniel Brown.

No obstante, el Bayern aún podría deshacerse de jugadores como João Palhinha y Sacha Boey, que han regresado de sus cesiones pero que realmente no entran en los planes del entrenador Vincent Kompany.