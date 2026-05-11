AMP.- Cardoso se pierde el Mundial y Giménez y Molina, lo que resta de temporada con el Atlético

Archivo - Jose Maria Gimenez and Nahuel Molina of Atletico de Madrid during a training session ahead of the UEFA Champions League 2025/26 match between Atletico de Madrid and Inter Milan at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 25, 2025 in Madrid, - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso sufre un esguince de alto grado con afectación articular en el tobillo derecho y tendrá que ser operado, por lo que no podrá estar en el Mundial, mientras que los defensas José María Giménez y Nahuel Molina se lesionaron el pasado sábado durante la disputa del partido de LaLiga EA Sports ante el RC Celta (0-1) y serán baja para los tres partidos que le restan al equipo, informó el club madrileño.

Según explicó la entidad rojiblanca, el jugador estadounidense sufrió un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular "Tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho", desveló el club.

Esta lesión le hará perderse no solo lo que resta de curso, sino también el Mundial que se disputa este verano en su país, Canadá y México. "Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny, y te deseamos una pronta y satisfactoria recuperación de tu lesión", añadió el Atlético.

Por su parte, el central uruguayo sufre "un esguince de alto grado en el tobillo derecho" que le obligó a ser sustituido en el minuto 20 del encuentro liguero celebrado en el Riyadh Air Metropolitano este fin de semana. Por su parte, el lateral argentino sufre "una lesión muscular en el muslo izquierdo", tras finalizar con molestias el partido ante el conjunto celeste.

De esta forma, ambos futbolistas "realizarán tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio", pero previsiblemente no volverán a vestir la rojiblanca en lo que resta de curso. Además, para el uruguayo peligra su presencia en el próximo Mundial, que comienza el 11 de junio, mientras el argentino parece que tendrá unos plazos más cortos de recuperación.