Archivo - Rachid Ghezzal of Besiktas celebrates after his goal during the Turkish championship Super Lig football match between Besiktas and Kayserispor on August 6, 2022 at Vodafone Park in Istanbul, Turkey - Photo Orange Pictures / DPPI - Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Georgia ha cargado contra aficionados del Besiktas JK mientras mostraban en público su apoyo a Palestina durante un partido de la Europa League contra el Hapoel Beer Sheva, equipo israelí, disputado este jueves en el Adjarabet Arena de la ciudad de Batumi.

El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la liguilla, se interrumpió durante el minuto 25 después de que la Policía interviniera contra esos aficionados pro-Palestina del equipo turco. El encuentro se interrumpió media hora y de momento no hay información sobre heridos.

El ministro de Deportes turco, Osman Bak, ha condenado enérgicamente la "intervención desproporcionada" de las fuerzas de seguridad. "Nos oponemos a todo tipo de discriminación e injusticia que no sea compatible con los valores universales del deporte", ha añadido en redes sociales.

De hecho, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado al presidente del club de fútbol, Serdar Adali, para transmitirle su respaldo, según ha informado el Besiktas en redes sociales.

El club, además, ha anunciado el comienzo de "gestiones ante el consulado general en Batumi y la UEFA" en relación al "abuso de la fuerza" ejercido por la Policía y seguirá de cerca "el proceso hasta que cada uno de nuestros aficionados regrese sano y salvo a nuestro país".

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado por teléfono con su homóloga georgiana, Maka Botchorishvili, sobre la situación de los ciudadanos turcos en Batumi. Incluso el Fenerbahçe, rival encarnizado del Besiktas, ha trasladado su "solidaridad" con la comunidad del Besiktas "y con los aficionados afectados por estos sucesos".

Otro histórico del fútbol turco, el Galatasaray, se ha sumado a este apoyo. También destacados exjugadores como Mesut Özil, de ascendencia turca y que fue mediapunta del Real Madrid, del Arsenal y de la selección alemana, han repudiado lo ocurrido en el Adjarabet Arena.

"Condeno la intervención policial contra los aficionados del Besiktas que apoyaron la lucha por la libertad del pueblo palestino en Georgia", ha declarado Özil antes de felicitar a los aficionados del equipo por negarse a guardar "silencio ante las injusticias en Palestina y por alzar la voz a la conciencia común de la humanidad con esta postura tan significativa".

En último término, la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha avisado de que tampoco se quedará de brazos cruzados ante "la falta de respeto, la discriminación y las vulneraciones de la seguridad dirigidas contra los representantes y los aficionados del fútbol turco".

"Actuaremos con determinación en las plataformas nacionales e internacionales para que se emprendan todas las iniciativas necesarias, especialmente ante la UEFA, y para que los responsables rindan cuentas", ha remachado la TFF en su propio comunicado.