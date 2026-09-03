Archivo - Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, looks on during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y ex entrenador del Real Madrid, visitó este jueves la ciudad deportiva madridista ubicada en Valdebebas (Madrid), donde mantuvo un encuentro con la primera plantilla merengue.

Según un comunicado del club, el de Reggiolo, de 67 años, visitó al equipo en la Ciudad Real Madrid, donde pudo saludar a Mourinho, actual técnico del conjunto merengue, y a los jugadores antes del último entrenamiento previo al duelo de este viernes ante el Real Betis de LaLiga EA Sports 2026-27.

Ancelotti, entrenador del Real Madrid en dos etapas (2013-2015 y 2021-2025), es el actual seleccionador de Brasil y durante su visita a Valdebebas pudo saludar a los jugadores brasileños Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Éder Militao y Endrick. Los tres últimos están lesionados y no podrán ser convocados para el parón internacional de finales de septiembre.

"Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid, y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí", señaló Ancelotti a Realmadrid TV tras una "mañana bonita" por volver a un sitio donde estuvo "mucho tiempo" y aprovechar el día para hablar con los jugadores brasileños que se están recuperando de lesiones como Eder Militao, Rodrygo Goes o Endrick.

El de Reggiolo cree que el 15 veces campeón de Europa ha empezado "muy bien" la temporada. "Tuvo un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor el segundo, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la Champions con el Inter. Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid", deseó.

"El Real Madrid es casa, es familia, es todo. Lo he pasado muy bien aquí y tengo un recuerdo fantástico. He pasado de entrenador a aficionado o primer aficionado y cuando juega el Real Madrid me pongo enfrente de la televisión", añadió.

Tras su primer Mundial con la 'canarinha', Ancelotti recordó que terminó "con una generación de futbolistas, de grandes futbolistas y tiene que empezar una nueva generación". "Estamos evaluando sobre todo a los jóvenes brasileños que están en todo el mundo y empezar a programar una nueva generación que pueda llegar al 2030 con ambición, calidad e intentar competir con todos los equipos del mundo. La generación de los 20 años es muy buena ahora y en los próximos partidos amistosos vamos a aprovechar mejor para conocer a estos jóvenes", sentenció.