Archivo - Rocio Galvez Luna of Real Madrid CF looks on during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Quarter-finals second Leg, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou stadium on April 02, 2026 in Barcelona, Sp - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La central española Rocío Gálvez y la delantera francesa Naomie Feller finalizaron este lunes sus respectivas etapa como jugadoras del Real Madrid CF Femenino, según confirmó el conjunto madridista que sigue con la renovación de su plantilla.

La futbolista cordobesa, de 29 años y campeona del mundo con la selección española en 2023, pone fin a su andadura en el equipo merengue tras cinco temporadas, desde el verano de 2021, y 132 partidos defendiendo su camiseta. La central no ha renovado con el equipo blanco, ya que su contrato terminaba el 30 de junio.

Gálvez se marcha de la entidad merengue tras cinco temporadas en las que ha disputado un total de 132 encuentros, en los que ha marcado 13 goles. "El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Rocío por haber defendido nuestra camiseta durante estas cinco temporadas y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa", concluyó el comunicado.

Poco después, el club anunció también la marcha de la delantera francesa Naomie Feller, que se marcha después de cuatro temporadas en sus filas y tras participar en un total de 136 partidos y marcar 26 tantos.

"El club le quiere expresar su agradecimiento y su cariño por haber defendido nuestra camiseta durante estas cuatro temporadas y por todo lo que ha aportado a la entidad. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida".