AMP. El central madridista Ibrahima Konaté sufre una lesión en el ligamento colateral de su pierna derecha

September 22, 2026, Clairefontaine, France, France: Ibrahima Konate - Baptiste Autissier / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Ibrahima Konaté, central del Real Madrid, sufre una lesión en el ligamento colateral de su pierna derecha, acorde al diagnóstico alcanzado este jueves por el club merengue, después de que el jugador hubiese dejado la concentración de su selección nacional y fuese reemplazado por Leny Yoro, zaguero del Manchester United.

Según comunicó en un primer momento la selección francesa desde sus redes sociales, Konaté sufría un "leve esguince". Ese motivo propició que Zinédine Zidane, reciente nuevo seleccionador de los 'Bleus', haya convocado a Yoro para un parón internacional en el que Francia se enfrentará a Turquía, Bélgica e Italia en su grupo de la Nations League.

Horas más tarde, el Real Madrid informó de "las pruebas realizadas" este mismo jueves a su jugador por los Servicios Médicos del club; le diagnosticaron "una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha", quedándose Konaté "pendiente de evolución".

El ex de RB Leipzig y Liverpool FC, que ha jugado con el Real Madrid todo salvo el partido ante el Málaga CF, por lo tanto a partir de ahora es duda para las convocatorias de su entrenador, José Mourinho, para futuros encuentros, empezando por el del próximo 10 de octubre (21:00 horas) contra el Villarreal CF en el Estadio Santiago Bernabéu.