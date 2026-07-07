AMP. Los centrocampistas Ryunosuke Sato y Aliou Deng fichan por el Valencia CF hasta 2031 y 2028

Archivo - June 20, 2023, Bangkok, Thailand: Ryunosuke Sato #10 of Japan seen in action during the AFC U-17 Asian Cup Group D match between Japan and Vietnam at Rajamangala National stadium. Final score; Japan 4:0 Vietnam. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centrocampistas Ryunosuke Sato, de 19 años, y Aliou Deng, de 28, se convirtieron este martes en nuevos jugadores del Valencia CF, club que les ha fichado por cinco y dos temporadas, respectivamente, según confirmó el conjunto valencianista.

El japonés Sato procede del FC Tokyo de su país y se convierte en el primer futbolista de Japón en vestir la camiseta blanquinegra. El mediocentro, de 19 años y uno de los mayores talentos emergentes en el fútbol asiático, fue elegido mejor jugador del Campeonato Asiático Sub-23, en el que marcó cuatro tantos.

Su progresión en las categorías inferiores de la selección japonesa le llevó a debutar con la Absoluta en junio de 2025, siendo el futbolista más joven en jugar los clasificatorios para el Mundial. Desde entonces, ha jugado cinco partidos con el equipo nipón.

Sato se formó en la academia del FC Tokyo y debutó con el primer equipo con 16 años en 2023. Dos años más tarde, el futbolista se marchó cedido al Fagiano Okayama, donde recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la J1 League y fue incluido en el All-Star de la liga, votado por los aficionados. Finalmente, regresó al conjunto de la capital donde firmó seis goles y una asistencia en 19 partidos en esta última temporada.

Con el fichaje del centrocampista japonés, el Valencia incorpora a un jugador que destaca por "su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos".

Ya por la tarde, el equipo que entrena Carlos Corberán anunció un nuevo refuerzo, el del centrocampista malí Aliou Dieng, que firma un contrato por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, y que llega procedente del Al-Ahly SC egipcio.

El equipo norteafricano, el africano ha disputado un total de 250 partidos oficiales y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del continente firmando un palmarés que incluye tres ligas, dos Copas y cuatro Supercopas de Egipto, además de dos Supercopas y cuatro Ligas de Campeones de la CAF. A sus 28 años, el nuevo jugador valencianista es además el capitán y uno de los referentes de la selección de Mali, con la que participó en la última edición de la Copa Africana de Naciones.

"Su perfil combina potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón en duelos defensivos, unas cualidades que lo convierten en un mediocentro de continuidad, progresión y primer pase, capaz de abarcar campo, destruir, sostener y dar continuidad al juego del equipo", detalló el Valencia CF.