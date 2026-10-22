AMP. El CSD solicita al TAD si considera una infracción grave las declaraciones de Tebas sobre el Real Madrid

Archivo - Javier Tebas y José Manuel Rodríguez Uribes - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció este jueves que ha elevado una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para ver si considera como una infracción grave las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas, contra el Real Madrid.

Tebas publicó el pasado 16 de octubre en su perfil oficial de 'X' un post en el que comparaba los métodos de comunicación del conjunto madridista con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

El Real Madrid exigió ese mismo día su "dimisión inmediata" y afirmó que sus conductas suponen una "falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales" y que le descalificaban "para continuar desempeñando los cargos que ocupa".

"Actuando de oficio y en el ejercicio de sus competencias, el CSD ha solicitado al TAD, un órgano colegiado que es independiente en sus actuaciones, que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves 'los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos'", subrayó el CSD en un comunicado en su página web.

El Consejo, en esta petición razonada, alude a la doctrina del propio TAD que, "en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad".

"El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio", sentenció el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes.

Este ya había advertido de esta posibilidad hace unos días tras un nuevo cruce de declaraciones entre Tebas y el Real Madrid. "Se va a estudiar por parte del régimen jurídico del CSD. Lo van a hacer de oficio y esa es una derivada que veremos hasta dónde llega. En todo caso, lo que quiero decir es que no es aceptable, no es asumible", dijo en declaraciones al programa Tablero Deportivo de RNE.

El presidente del CSD recalcó que "hay líneas rojas que no se pueden cruzar". "Hablar del nazismo, hablar de Goebbels, en relación con un club que es el Real Madrid, pero que podría ser cualquier otro", aseveró, remarcando que el presidente de la patronal no podía usar esa "comparación terrible".

Tebas, por su parte, ya mostró su desacuerdo al conocer esta posible actuación de oficio del Consejo, pidiendo "leer" bien lo que escribió y "revisar algunos antecedentes". "Mis palabras fueron estas: Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", recordó.

"Eso es lo que dije. Una crítica a unos métodos de comunicación, con una delimitación expresa de la comparación. Se puede discrepar de ella, incluso profundamente. Lo que no se puede hacer es eliminar esa aclaración y atribuirme una equiparación ideológica que expresamente excluí", agregó en otro post en 'X', donde se refirió a palabras de Florentino Pérez en las que aludía a que le habían "robado" ligas por el 'caso Negreira' y "de extender la sospecha sobre los árbitros actuales".

Por este motivo, se preguntó "qué consideración" merecía eso para "quienes deben proteger la integridad y el prestigio de la competición". "Los árbitros lo denunciaron. Y el 21 de septiembre, 'AS' publicó que el instructor proponía archivar el expediente federativo atendiendo a la libertad de expresión", puntualizó.

"¿Afirmar que te han robado campeonatos queda dentro de la libertad de expresión, pero criticar unos métodos de propaganda, aclarando expresamente que no se comparan ideologías ni se señala a la afición, merece una intervención de oficio?", expresó Tebas. "La libertad de expresión no puede depender del apellido de quien habla", sentenció.