Fútbol.- AMP.- 'Cuti' Romero firma con el Atlético de Madrid hasta 2031

ÛCuti' Romero firma con el Atlético de Madrid hasta 2031 - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa argentino Cristian Gabriel 'Cuti' Romero jugará en el Atlético de Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, después de que el club madrileño haya llegado a un acuerdo con el Tottenham Hotspur para su traspaso.

El central diestro, de 28 años y recientemente finalista del Mundial 2026 con Argentina, abandona 'Spurs' tras cinco campañas en la Premier League en los que consiguió alzar la Liga Europa de 2025. De esta manera, se convierte en el cuarto fichaje de Diego Pablo Simeone este verano, tras los del surcoreano Kang-In Lee, el danés Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo.

Romero inició su carrera profesional en Club Atlético Belgrano, con cuyo primer equipo debutó en agosto de 2016. Allí permaneció dos temporadas, antes de dar el salto a Europa con el Genoa italiano. En verano de 2019 fichó por la Juventus, aunque enlazó varias cesiones, primero al propio Genoa (2019-20), después a la Atalanta (2020-21) y finalmente al Tottenham (2021-22).

Sus buenas prestaciones con el conjunto inglés motivaron su traspaso a Londres a la conclusión de su cesión. En total, jugó cinco cursos en los 'Spurs', en los que disputó 156 partidos, marcó 13 goles, dio 7 asistencias y conquistó la Liga Europa 2024-25, un torneo en el que fue elegido mejor futbolista tanto de la competición como de la final.

Con la selección argentina, se enfundó la camiseta en 58 ocasiones desde su debut en 2021. Con ella logró la 'Finalissima' y el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y de 2024, y fue finalista en el Mundial 2026 ante España.

"TRATARÉ DE DEJAR MI NOMBRE ESCRITO EN LA HISTORIA DE ESTE HERMOSO CLUB"

"Estoy muy contento, muy feliz de llegar a este enorme club. Vengo con la misma mentalidad de siempre, la de tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club, y sé que de la única manera es logrando algo. Vengo con esa mentalidad y voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo", explicó Romero en declaraciones a los medios oficiales del club colchonero.

Además, el argentino cree que por su "forma de jugar" encaja "a la perfección" con el equipo. "Hay muchos compañeros de la selección que están aquí y sé que es un club maravilloso. El personal que tienen también me inspiró a venir acá. Cuando jugué contra ellos en 'Champions', me impresionaron lo que los hinchas te apoyan. Un poco de cada cosa me hizo tomar esta decisión de venir acá", indicó.

"Soy uno que se va a entregar al máximo, de eso no tengo duda. En el fútbol todo puede salir bien o mal, pero sé que voy a estar comprometido al 100% con este escudo y con esta camiseta. Sé la responsabilidad que conlleva ser jugador del Atleti. Voy a entregarme al máximo desde el primer día para ganarme la confianza de la gente, para devolver esa confianza que invirtieron en mí, con un millón de mensajes que me llegan y también la inversión que hizo el club. Trataré, con actuaciones, devolverle toda la confianza que invirtieron en mí", avisó.

Por último, se mostró ansioso por poder debutar con los del 'Cholo'. "Va a ser increíble, no veo la hora de vestir la camiseta y jugar. Sé que va a ser algo fantástico para mí, porque hace tiempo que quiero estar acá. Se dio y no veo la hora de jugar acá con la gente", finalizó.