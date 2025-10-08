MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central del Real Madrid Dean Huijsen causa baja por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda en la concentración de la selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid a causa de una lesión muscular y el central del Athletic Club Aymeric Laporte le sustituye, según informó la RFEF este miércoles.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la selección española el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana del miércoles se le ha sometido a una prueba médica.

Así, a primera hora el Real Madrid confirmó en un comunicado "una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda", por lo que su regreso a los terrenos de juego queda "pendiente de evolución". Es la quinta baja en defensa en el club merengue, con Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold también en la enfermería.

En el lugar de Dean Huijsen, Luis de la Fuente incorpora a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte. El central hispano-francés vuelve a una convocatoria de la 'Roja' casi un año después de su último partido, el 15 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones ante Dinamarca.

Huijsen se suma a las conocidas bajas para esta convocatoria de la selección española de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Gavi y Fabián Ruiz, todos ellos con problemas físicos.