Dean Huijsen: "Encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xabi Alonso"

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El central español Dean Huijsen afirmó este martes que el Real Madrid es el club de su "vida" y en el que quiere jugar "mucho años", durante los que trabajará "lo máximo posible, siendo humilde" y dándolo "todo", seguro de que encaja "muy bien en el fútbol que quiere jugar Xabi Alonso", entrenador con el que vienen "años bonitos".

"Es el mejor día de mi vida, es un sueño estar aquí", comenzó el joven central español la rueda de prensa antes los medios de comunicación desplazados a Valdebebas tras su acto oficial de presentación.

Huijsen reiteró su amor por el Real Madrid en la mayoría de sus respuestas. "Las ofertas de otros equipos... El Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro que sea parecido. Se habló mucho, pero estaba concentrado en jugar al fútbol y dar lo máximo con el Bournemouth", comentó sobre el proceso de su fichaje.

"He demostrado que estoy preparado, aquí estoy para lo que pueda ayudar. Yo también quiero ganar títulos, no estoy aquí para no ganar, tengo mucha ambición. Me da un poco igual el precio de mi traspaso, no pienso en eso, intento dar lo máximo", defendió.

Además, Huijsen insistió en que ni la repercusión ni la presión le preocupan. "Ya me habéis visto jugar, soy tranquilo y no pienso mucho en eso, hago lo que me encanta y estoy viviendo un sueño", repitió, antes de revelar que lucirá el dorsal '24' porque "es el que hay", aunque esto no es importante. "Cualquier número era bueno para mí, lo importante era vestir la camiseta del Madrid", dijo.

"Xabi y yo hemos hablado un poco, de lo que espera de mí. Van a ser unos años bonitos. Encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xabi. Voy a intentar aportar al equipo, encantado en todo lo que pueda ayudar al equipo", relató sobre su primera conversación con el nuevo técnico del equipo madridista.

Y con el tolosarra espera mejorar en "todo", que es para lo que trabaja "todos los días". "La salida de balón es algo que tengo aparte de defender. No ha sido en un club en especial, he ido evolucionando e intentando mejorar cada día", señaló sobre una de sus mejores cualidades.

En esa evolución como futbolista, fue importante José Mourinho, que le fichó para 'su' Roma en enero de 2024. "Estaba en la cena de Navidad y llegó la llamada. Cuando te llama Mourinho tienes que escuchar, le estoy eternamente agradecido, es uno de los entrenadores más grandes de la historia", confesó.

Y también le envió un mensaje al anunciarse su fichaje Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid, protagonista de su "recuerdo más bonito" por el gol en la final de la Champions de 2014 en el minuto 93 y "el mejor central de la historia y el más completo". "Un par de jugadores del equipo me mandó un mensaje, son muy buena gente, a ver si los conozco pronto", comentó sobre el primer contacto con algunos compañeros.

Antes de la rueda de prensa, durante el acto oficial de presentación, Huijsen ya defendió que llega "al mejor club del mundo", en el que lo dará "todo". "Voy a trabajar lo máximo posible, siendo humilde, ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos, empezando por el Mundial de Clubes. El Real Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí muchos años. ¡Hala Madrid! ", expresó el jugador en la ciudad deportiva del club.

Después de las palabras del presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez, el central aseguró que ha querido jugar en el Real Madrid "desde el día uno". "Desde que llamó el Madrid no tenía ojos para otros equipos. Gracias a mis padres por todos los sacrificios que han hecho por mí. Desde llevarme a entrenar en Málaga hasta venir conmigo a Inglaterra e Italia", concluyó el joven jugador.

Huijsen, de 20 años y titular con la selección española en las semifinales y la final de la reciente Liga de Naciones, fichó por el Real Madrid el pasado 17 de mayo. El central firmó un nuevo contrato desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2030.

El joven defensa, nacido en Ámsterdam pero criado en Marbella (Málaga), jugó previamente en la Serie A italiana con la Juventus (2022-23) y la AS Roma (2023-24), antes de fichar por el Bournemouth de la Premier League.