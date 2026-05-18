AMP. El defensa español Dani Carvajal pone fin a su etapa en el Real Madrid

Daniel Carvajal of Real Madrid CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Dani Carvajal no continuará la próxima temporada en el Real Madrid después de acordar con el club poner fin "a una etapa maravillosa" en la que ha ganado, por encima de todo, un total de seis Liga de Campeones, y después de una última campaña en la que no ha tenido demasiado protagonismo.

"El Real Madrid CF y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", informó este lunes el conjunto madrileño en un comunicado sobre el de Leganés, que se despide del club con 27 títulos.

De este modo, el veterano jugador madrileño, de 34 años, no renovará con el 15 veces campeón de Europa su contrato, que expiraba el próximo 30 de junio, y tendrá que decidir cuál es el siguiente paso en su carrera deportivo después de dos años bastante complicados por diferentes motivos.

El primero fue la grave lesión en la rodilla derecha que sufrió en el primer tramo de la campaña 2024-2025 y que cortó uno de sus seguramente mejores momentos deportivos tras ganar su sexta Copa de Europa con el Real Madrid, marcando en la final de Wembley el 1-0 ante el Borussia Dortmund, y la Eurocopa con la selección española. Volvió a jugar en julio de 2025, en las semifinales del Mundial de Clubes ante el París Saint-Germain francés y ya con Xabi Alonso como entrenador.

A partir de ahí, y con la clara competencia del recién fichado Trent Alexander-Arnold, intentó recuperar su puesto de titular, con el inglés también atravesando problemas físicos, pero encadenó dos nuevas lesiones casi consecutivas, una de ellas de nuevo en la rodilla derecha, y no volvió a poder jugar hasta el año 2026.

La destitución de Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa le condenaron un tanto al ostracismo, con escasas oportunidades de jugar sobre todo partidos importantes, lo que terminó también con sus opciones de ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección. En total, este año sólo disputó 16 encuentros de LaLiga EA Sports, sin llegar a los 900 minutos, cinco de Champions para un total de 96 minutos, y el funesto de la Copa del Rey Mapfre ante el Albacete Balompié.

Así, Carvajal se despedirá este sábado ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu de un paso por el Real Madrid que inició cuando era un niño. Llegó en el año 2002, con diez años, y estuvo un total de 23 temporadas, 13 de ellas en el primer equipo para convertirse en uno de sus canteranos más exitosos e históricos de los últimos años, seguramente junto a Nacho Fernández.

En total, conquistó 27 títulos repartidos en 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. El de Leganés es uno de los cinco jugadores que tiene en su poder seis Copas de Europa "y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes" de la historia madridista, recalcó el club, que en 2012 le traspasó al Bayer Leverkusen alemán, recuperándole en 2013, año desde el cual fue casi indiscutible con un total de 450 partidos, con 14 goles anotados.

"Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar, esta es y será siempre su casa", aseguró Florentino Pérez, presidente de la entidad.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El Estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo", sentenció el comunicado.